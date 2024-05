De Ketelaere marca duas vezes e Atalanta derrota a Roma pelo Campeonato Italiano

A equipe de Bérgamo fez valer o mando de campo e, sob o apoio de sua torcida, derrotou a Roma por 2 a 1, neste domingo. O resultado levou a Atalanta aos 63 pontos e ao quinto lugar no Italiano. O rival vem logo atrás, ocupa a sexta colocação e tem três pontos a menos.

O triunfo reforçou a as chances da equipe do técnico Gian Piero Gasperini de sonhar com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Após o encerramento da partida, os jogadores comemoraram bastante ao triunfo.

O time da casa marcou seus dois gols em um intervalo de dois minutos. Herói do jogo, De Ketelaere balançou a rede duas vezes. Aos 18, acertou um belo chute de dentro da área e abriu o placar. Praticamente na sequência, ele recebeu um presente de Koopmeiners e chutou rasteiro para fazer 2 a 0.

A Roma conseguiu descontar no segundo tempo em cobrança de pênalti de Pellegrini. O gol deu novo ânimo aos visitantes, mas diante da forte retranca dos anfitriões, o placar terminou mesmo com triunfo da Atalanta.

Com o título já em poder da Inter de Milão, restam às outras equipes cumprir seus objetivos visando os torneios europeus. A Atalanta volta a campo no próximo final de semana e enfrenta o Lecce fora de casa. No mesmo dia, a Roma volta a atuar como mandante e recebe o Genoa.