Daniel Serra ganha a 1ª prova da Stock Car e lidera; Ricardo Maurício vence a 2ª

A temporada 2021 da Stock Car começou como terminou nas últimas quatro edições: com completo domínio dos pilotos da equipe Eurofarma/RC. Daniel Serra ganhou a prova de abertura em Goiânia e lidera a competição. O atual campeão Ricardo Maurício venceu a segunda prova do dia, se recuperando de erro na primeira.

Tricampeão em 2017, 2018 e 2019, Daniel Serra superou o pole position Cacá Bueno e conquistou os 30 pontos da prova principal do dia, com Alain Khodair completando o pódio. Na segunda corrida do dia, Ricardo Maurício se redimiu de uma rodada na prova inicial e ganhou com bela disputa nas voltas finais com Gaetano Di Mauro, que se garantiu para representar a KTF apenas há três dias. Em terceiro cruzou Gabriel Casagrande.

Além dos vencedores do dia, quem fez muita festa no pódio foi justamente Gaetano Di Mauro. O piloto busca patrocinador e não está garantido na temporada toda, com 12 etapas duplas.

Antes de correr novamente pela Stock Car, no dia 16 de maio, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, com nova etapa dupla, Daniel Serra deixa o País para disputar a abertura do Mundial de Endurance. Ele estará nas 6 horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, no próximo dia 1.°.

“Foi um final de semana muito legal. Ganhando a primeira corrida e ganhando muitas posições na segunda. Muito divertido”, disse Daniel Serra. “Começo bem feliz com o trabalho. Achamos o que tinha de ser melhorado em relação ao ano passado e o resultado está aí”.

Ricardo Maurício era uma mescla de alegria e culpa pela falha na prova de abertura. “Fiquei chateado, pois estava bem mais rápido no fim de semana, com um carro muito bom e, que, começou a bloquear a roda direita e travou e acabei cometendo o erro”, afirmou. “São erros que não posso cometer. Quero pedir desculpas à equipe. Mas salvou com a vitória na segunda corrida. O que anima é começar com um carro muito bom”.

Dono da volta mais rápida das provas em Goiânia e eleito o piloto do dia, Daniel Serra lidera com 46 pontos, diante de 36 de Ricardo Maurício e 32 de César Ramos.