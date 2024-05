Cruzeiro supera o Alianza-COL, vence a primeira no Grupo B e respira na Sul-Americana

Após três empates seguidos, o Cruzeiro enfim venceu na Copa Sul-Americana. Fora de casa, no Armando Maestre Pavajeau, na Colômbia, o time mineiro superou o Alianza Petrolera por 3 a 0, nesta terça-feira, pela quarta rodada, e respirou no Grupo B. Lucas Silva, Arthur Gomes e Rafael Elias foram os autores dos gols.

Com a vitória, o Cruzeiro soma seis pontos, aparece na vice-liderança e agora seca o Unión La Calera-CHI, terceiro com seis, que encara o Universidad de Quito-EQU, líder com sete. O Alianza é o lanterna, com apenas um.

Precisando fazer o resultado, o Cruzeiro iniciou a partida com o controle da posse de bola. Explorando os lados do campo, o time brasileiro levava perigo, principalmente pelo alto. Barreal cruzou e Zé Ivaldo assustou de cabeça. Aos poucos, os colombianos foram equilibrando a partida.

Muñoz arriscou de longe e depois Batalla saiu cara a cara com Anderson. Na reta final, os mineiros voltaram a tomar conta do jogo. Arthur Gomes tirou tinta da trave. Ainda apostando em jogadas de linha de fundo, Lucas Silva abriu o placar, aos 41 minutos. Matheus Pereira cruzou rasteiro, a bola passou por toda a área e o volante apareceu na segunda trave para empurrar para as redes.

No segundo tempo, o Cruzeiro já iniciou ampliando o marcador. Rafa Silva passou por três marcadores e a bola sobrou para Arthur Gomes, que bateu na saída do goleiro, aos três. Até o mais otimista cruzeirense começou a lembrar da partida contra o mesmo Alianza, onde abriu 3 a 0 no Mineirão e sofreu o empate.

Desta vez, o time mineiro não diminuiu o ritmo. Com trocas para oxigenar o ataque, seguiu com a posse de bola e mais perto de marcar o terceiro, do que sofrer. Lucas Silva bateu da entrada da área e carimbou a trave. Nos acréscimos, Rafael Silva arriscou de fora da área e acertou no canto direito do goleiro, 3 a 0, aos 47 minutos.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, quando visita o Atlético-GO, às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana atua na próxima quinta-feira, contra o Unión La Calera-CHI, na Arena Independência.

FICHA TÉCNICA

ALIANZA PETROLERA-COL 0 X 3 CRUZEIRO

ALIANZA PETROLERA – Grazziani; Navarro (Jair Castillo), Ospina, Pedro Franco e Saldaña; Manjarrés(Colpa), Meza e Orozco; Muñoz (Mayer Gil), Batalla (Marlon Torres) e Ruyery Blanco (Rentería). Técnico: Hubert Bodhert.

CRUZEIRO – Anderson; William, Zé Ivaldo (Neris), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Ramiro) e Matheus Pereira; Barreal (Villalba), Rafa Silva (Rafael Elias) e Arthur Gomes (Gabriel Veron). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS – Lucas Silva, aos 40 minutos do primeiro tempo. Arthur Gomes, aos três, e Rafael silva, aos 47 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Orozco, Batalla e Ruyery Blanco (Alianza); William e Zé Ivaldo (Cruzeiro).

ÁRBITRO – Andrés Merlos (ARG).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar (COL).