Cruzeiro chega a acordo com a Juventus e anuncia atacante Kaio Jorge por cinco temporadas

A lesão muscular do argentino Dinenno e a falta de um reserva à altura fizeram o Cruzeiro ir ao mercado e, nesta quarta-feira, o clube anunciou acerto coma Juventus para a contratação do centroavante Kaio Jorge, revelado pelo Santos e que vinha atuando emprestado pelo Frosinone. Caso seja aprovado nos exames médicos, o reforço assina por cinco temporadas.

“O Cruzeiro comunica que chegou a um acordo verbal para a transferência, em definitivo, de Kaio Jorge, junto à Juventus-ITA e ao estafe do atleta”, informou o Cruzeiro, definindo a negociação que já se arrastava faz alguns dias.

“O atacante é esperado em Belo Horizonte ainda nesta semana. Caso todas as condições negociais sejam mantidas e o atleta seja aprovado nos exames médicos, Kaio Jorge vestirá a camisa do Cruzeiro pelas próximas cinco temporadas.”

Kaio Jorge é mais um jovem promissor que foi para o futebol europeu e acabou não tendo o prestígio que degustava no País. Muito por causa de uma grave lesão no tendão patelar do joelho direito no começo de 2022. Na época, o atacante já aparecia nos planos do Cruzeiro.

Foram 18 meses de espera até o retorno. Kaio Jorge voltou em jogo festivo da Juventus B e foi logo anotando um hat-trick, em agosto de 2023. Como não estava nos planos do clube, porém, viu seus agentes pedirem para ser emprestado e defendeu o Frosinone na última edição do Campeonato Italiano.

Assim como o goleiro Cássio, ex-Corinthians, contudo, Kaio Jorge terá de aguardar a abertura da janela de transferências para ser inscrito. Os clubes nacionais só poderão ter novos atletas atuando a partir de 10 de julho.