Cristiano Ronaldo marca duas vezes, Juventus vira sobre Udinese e sobe para 3º

Cristiano Ronaldo salvou a Juventus de mais um tropeço no Campeonato Italiano. A equipe perdia para a Udinese por 1 a 0, restando 10 minutos para o fim, quando o craque entrou em ação. O camisa 7 balançou as redes duas vezes e recolocou a equipe de Turim na faixa de classificação para a Liga dos Campeões. Com o 2 a 1, subiu da frustrante quinta colocação para o terceiro lugar.

A virada foi muito boa, mas a apresentação da Juventus mais uma vez deixou a desejar. Já vinha de fraco empate com a Fiorentina e entrou em campo desanimada e apática ao saber da conquista do título pela Internazionale. Após nove conquistas seguidas, o clube de Turim viu seu reinado na Itália chegar ao fim. Dispersa, a equipe errou passes, finalizou pouco e só chegou ao triunfo graças à estrela do português.

Com apenas dez minutos na Dacia Arena, de Údine, os mandantes já estavam em vantagem. Rodrigo serviu Molina, que fez 1 a 0. Naquele momento, a Juventus amargava o quinto lugar, algo raro nos últimos anos.

A vantagem no placar fez os donos da casa se postar atrás, abdicando até dos contragolpes. Mesmo com espaços, preferia cadenciar o jogo e estava tranquilo, sem sofrer. Os anfitriões se seguraram até a reta final do jogo, quando uma falta na entrada da área mudou o rumo da partida.

Cristiano Ronaldo bateu bem e o defensor cortou com o cotovelo. Pênalti. Restando oito minutos, o placar estava igualado após cobrança precisa de astro. O empate ainda não era o suficiente para a volta ao G4.

Eis que o português resolveu a parada. Rabiot recebeu na lateral esquerda e Cristiano Ronaldo partiu em velocidade. O cruzamento foi perfeito, para cabeçada por entre as pernas do goleiro. Festa do time e alívio de Pirlo. São 27 gols do camisa 7 da Juventus, que ainda não está garantido para a próxima temporada no clube.

Agora terceira colocada, a Juventus subiu para 69 pontos e ultrapassou o Milan no saldo de gols, critério que o deixa atrás da Atalanta, vice-líder. O Napoli, em quinto, soma 67 pontos. Os quatro disputam três vagas que restam na Liga dos Campeões faltando quatro rodadas para o fim. A campeã Inter já se garantiu.