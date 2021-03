CRB vence o Goianésia e encara o Paysandu na segunda fase da Copa do Brasil

O último classificado para a segunda fase da Copa do Brasil foi conhecido neste sábado. O CRB avançou depois de vencer o Goianésia-GO por 3 a 2, no estádio Giulite Coutinho, na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro.

A partida foi realizada no Estado do Rio de Janeiro por causa do decreto do governo de Goiânia, onde atividades não essenciais, como o futebol, não estão liberadas.

Apesar de ter a vantagem do empate por estar mais bem colocado no ranking da CBF, o CRB foi quem buscou o jogo do início. Lucão do Break, Diego Torres e Guilherme Romão marcaram para os alagoanos, enquanto que Du Gaia e Caio fizeram para os goianos, que ainda perderam um pênalti.

O CRB, que embolsou R$ 990 mil pela classificação, vai encarar o Paysandu, no dia 13 de abril, no estádio do Mangueirão, em Belém. Se o jogo único terminar empatado, a vaga na terceira fase será decidida na disputa por pênaltis.

Confira os jogos desta semana da Copa do Brasil:

QUINTA-FEIRA

Palmas-TO 0 x 1 Avaí-SC

Porto Velho-RO 0 x 1 Ferroviário-CE

SEXTA-FEIRA

Jaraguá-GO 1 x 4 Manaus-AM

Ypiranga-AP 0 x 4 Santa Cruz-PE

SÁBADO

Goianésia-GO 2 x 3 CRB-AL