Corinthians faz treino com reservas e tem retorno de lateral-esquerdo

Após empatar com o São Paulo em casa, na Neo Química Arena, o Corinthians voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira. Mas apenas os jogadores reservas foram a campo no CT Dr. Joaquim Grava, já visando a partida contra o Sport Huancayo, em Lima, na quinta, pela Copa Sul-Americana.

O técnico Vagner Mancini praticamente só contou com os reservas na atividade em campo. Os titulares no clássico fizeram apenas treino regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram para o gramado para um trabalho técnico de passes e marcação pressão em espaço reduzido. Depois, treinaram cruzamentos e finalizações.

A novidade do dia foi o lateral-esquerdo Biro. Ele iniciou nesta segunda a transição do departamento médico para o setor de preparação física. O jogador se recuperou de uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Mas ainda não tem previsão exata para ser liberado para retomar os treinos normalmente, com chances de voltar a ser relacionado.

Biro tem apenas 16 anos e é uma das apostas do clube paulista, e não somente para o futuro. Com dificuldades financeiras, o Corinthians vem dando maior espaço para jogadores mais jovens, principalmente pratas da casa. O adolescente, na avaliação da comissão técnica, tem potencial para ser o sucessor natural do experiente Fábio Santos.

Na noite de domingo, após o clássico, Mancini indicou que deve dar ainda mais espaço para os atletas mais jovens na sequência do Paulistão, indicando que veteranos como o próprio Fábio Santos poderão perder vaga para os menos experientes. “Todos os atletas que saíram deram força àqueles que foram entrando. Eu tenho como hábito conversar com diversos jogadores ao longo da semana, eu fiz isso olhando no olho”, disse o treinador, ao explicar por que não escalou o lateral-esquerdo e Gil entre os titulares no domingo.

O Corinthians volta a treinar na manhã desta terça-feira. Ao fim da atividade, a delegação embarca para a capital do Peru, para seu terceiro duelo nesta Copa Sul-Americana.