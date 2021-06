Corinthians cai no segundo tempo e leva virada do Bragantino em Itaquera

A boa sequência de três partidas sem perder do Corinthians foi encerrada na noite desta quarta-feira. O time comandado por Sylvinho saiu na frente, mas jogou mal no segundo tempo, foi dominado e levou a virada Red Bull Bragantino na Neo Química Arena. Roni abriu o placar no primeiro tempo, mas Aderlan e Eric Ramires marcaram na etapa final e garantiram a vitória por 2 a 1 dos visitantes.

O Bragantino permanece invicto no Brasileirão, com duas vitórias e dois empates, e sobe na tabela. Soma oito pontos e se aproximou dos líderes Fortaleza, Athletico-PR e Atlético-MG. O Corinthians, que dava indícios de que iria evoluir na temporada, parou nos quatro pontos e segue patinando.

Red Bull Bragantino conseguiu boa vitória fora de casa nesta quarta-feira – Foto: Peter Leone / O Fotográfico / Estadão Conteúdo

O Bragantino teve quase 70% de posse de bola na primeira etapa, muito volume de jogo, mas foi o objetivo, pragmático e empenhado Corinthians que saiu na frente. Os anfitriões pressionaram a saída de bola do rival, tiveram paciência, boa troca de passes e contaram com a participação importante de Gustavo Mosquito até abrir o placar.

Foi do atacante a jogada que resultou no gol de Roni. Mosquito, de novo o mais incisivo da equipe, cruzou da direita rasteiro para o jovem Roni, que furou de primeira, mas não desperdiçou na segunda tentativa. A bola ainda pegou na trave antes de entrar aos 18 minutos.

Depois disso, o Bragantino empurrou o Corinthians para trás e fez uma pressão intensa. Sem Claudinho, no entanto, o time do interior paulista não teve a criatividade necessária para romper o bloqueio defensivo do adversário. Tentou pelos lados, com Artur e Helinho, mas o Corinthians levou a melhor e Cássio pouco trabalhou no primeiro tempo.

Na etapa final, contudo, a história mudou. O Bragantino ainda sofreu com a falta de criatividade, mas fez um gol cedo e passou a jogar à vontade. Aos seis minutos, Artur cobrou escanteio e Aderlan se antecipou a Gabriel e Cantillo para desviar de cabeça e empatar a partida na Neo Química Arena.

O time de Bragança Paulista assumiu o controle da partida e, mais organizado e com mais recursos que o rival da capital, que cometeu muitos erros, fez uma pressão em busca da virada. Fabrício Bruno mandou de cabeça por cima, Lucas Evangelista foi travado por Gil e Artur parou em Cássio.

Depois de finalizar 13 vezes e encurralar o Corinthians, o Bragantino chegou ao gol da virada aos 39 minutos. Ele saiu dos pés de Eric Ramires, que entrara no segundo tempo na vaga de Pedrinho. O meio-campista tabelou com Ytalo e finalizou duas vezes até ver a bola passar por baixo de Cássio e entrar. Gol que garantiu a vitória dos visitantes, invictos no torneio. Já a equipe de Sylvinho não deslancha na temporada. Os atletas saíram irritados com a arbitragem pois entenderam que houve falta no lance do gol do rival.

O Bragantino abre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no próximo sábado, às 21 horas, no Maracanã. Domingo, às 16 horas, o Corinthians visita o Bahia em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Gustavo Mosquito e Mateus Vital (Araos); Luan (Léo Natel) (Ramiro). Técnico: Sylvinho.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Weverson; Raul, Lucas Evangelista e Pedrinho (Eric Ramires); Arthur, Ytalo e Helinho (Cuello). Técnico Maurício Barbieri.

GOLS – Roni, aos 18 minutos do primeiro tempo. Aderlan, aos seis, e Eric Ramires, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati (SP).

CARTÕES AMARELOS – Gil e Cássio.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.