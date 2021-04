Esporte Com um a menos, São Caetano empata com São Bento na estreia de Walter

Em duelo direto contra o rebaixamento, São Bento e São Caetano ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta segunda-feira, no Anacleto Campanella, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, em jogo que marcou a estreia de Walter com a camisa do time do ABC.

Com o resultado, ambos seguem sem vencer. O São Caetano é o quarto colocado do Grupo D, com dois anos, que conta também com Guarani (cinco), Mirassol (oito) e Santos (nove). O São Bento é o lanterna do Grupo B, com cinco. São Paulo tem 19, Ferroviária, dez e Ponte Preta, sete.

O atacante Walter foi a grande atração do jogo desta segunda-feira. O ex-atacante de Fluminense, Athletico e Goiás deixou o Vitória para liderar o São Caetano na luta pela permanência na elite do Campeonato Paulista. Dias depois de ser anunciado, teve seu nome publicado no BID e iniciou entre os titulares do time do ABC Paulista, sob o comando do também estreante Paulinho McLaren.

O artilheiro passou o primeiro tempo em branco, mas voltou para ajudar na criação, correu, deu chapéu, e fez a bola rodar com todo seu elenco, dando trabalho para a marcação do São Bento. Mas a presença de Walter não foi suficiente para impedir com que o time de Sorocaba abrisse o placar aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio de Daniel Costa, que quase fez um gol olímpico um pouco antes, cruzou na cabeça de Allan Dias. O volante foi para o segundo andar e testou firme para fazer 1 a 0.

Mas o São Caetano encontrou forças para reagir na sequência. Aos 38 minutos, Luiz Daniel fez um milagre ao salvar uma bola em cima da linha. Mas, no rebote, Daciel conseguiu deixar tudo igual. O árbitro Raphael Claus consultou o VAR e apontou para o meio de campo. No fim, o time do ABC ainda esboçou uma pressão, mas levou a igualdade para o intervalo.

O São Bento voltou mais ligado e colocou rapidamente o goleiro Luiz para trabalhar. Ele fez uma grande defesa na tentativa de Geovane Itinga, dentro da área. Logo depois, Warian deixou o São Caetano com um jogador a menos ao parar um ataque puxado por Diego Tavares e ser expulso. A equipe do ABC Paulista, no entanto, acabou crescendo na partida e começou a dar trabalho para o goleiro Luiz Daniel.

No entanto, o São Caetano foi cansando e o São Bento crescendo. Paulinho McLaren precisou agir e tirou Walter para dar mais mobilidade à equipe. Com dez, o time do ABC acabou recuando no fim e chamou o adversário para o seu campo de defesa. No ataque contra defesa, melhor para o setor defensivo do São Caetano, que se segurou como pôde para confirmar seu segundo ponto no torneio.

O São Caetano volta a campo nesta quinta-feira, às 22h15, diante da Ponte Preta, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O São Bento só joga na segunda-feira (26), no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 1 SÃO CAETANO

SÃO BENTO – Luiz Daniel; Gabriel, Dirceu, Bruno Leonardo e Pablo; Serginho (Júlio Rusch), Allan Dias e Daniel Costa; Diego Tavares (Mateus Santos), Ruan (Coutinho) e Ítalo (Geovane Itinga). Técnico: Edson Vieira.

SÃO CAETANO – Luiz; Charles, Polidoro, Caetano e Daciel; Warian, Neto e Marcinho (Nikolas/Carlos Alexandre); Luizinho (Fernando), Emerson Lima (Guilherme Henrique) e Walter (Renan). Técnico: Paulinho McLaren (interino).

GOLS – Allan Dias, aos 28, e Daciel, aos 38 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Raphael Claus

CARTÕES AMARELOS – Ítalo (São Bento); Daciel e Neto (São Caetano).

CARTÃO VERMELHO – Warian (São Caetano)

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).