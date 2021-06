Com forte bloqueio, Brasil vira em cima da Sérvia e vence na Liga das Nações

Com um bloqueio muito forte a partir do segundo set, a seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Sérvia, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/23, 25/15 e 25/22, neste sábado, em Rimini, na Itália, em duelo válido pela terceira rodada da segunda semana da Liga das Nações.

O Brasil entrou em quadra com o levantador Bruninho, os ponteiros Douglas e Lucarelli, os centrais Maurício Souza e Flávio, o oposto Alan e o líbero Maique. Após um início irregular, o time se ajustou e todos os atletas tiveram uma participação importante na quinta vitória da equipe em seis partidas disputadas na competição.

O primeiro set a seleção comandou o placar até 16 a 12, quando teve a segunda parada técnica. A partir daí, o time se desconcentrou e os sérvios aproveitaram para abrir vantagem no placar. No segundo set, o bloqueio começou a funcionar, diminuindo o ímpeto da Sérvia. Com isso, o Brasil devolveu o mesmo placar para igualar o jogo.

Isac foi o destaque do terceiro set, ao lado de Douglas. O Brasil dominou totalmente e ficou à frente na partida. No quarto, a Sérvia veio para o tudo ou nada, com destaque para Krsmanovic e abriu 8 a 5 e depois 14 a 11. Mas com um saque perfeito, a seleção virou para 16 a 14 e contou com um final espetacular de Lucarelli para obter a vitória.

O Brasil chegou aos 15 pontos e vai subir da terceira para a segunda posição na classificação. A Sérvia ficou com 11 pontos, em sexto, mas segue com chances de disputar a fase final do torneio.

A seleção masculina volta a jogar na terceira semana na quarta-feira, quando terá pela frente a Holanda, a partir das 16h. Na quinta, encara a Bulgária, às 13h, e, na sexta, fecha a rodada contra a Polônia, às 16h.