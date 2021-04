Com cesta nos segundos finais, Clippers derrotam Blazers; Nets batem Pelicans

O Los Angeles Clippers visitou o Portland Trail Blazers, pela rodada de terça-feira da temporada regular da NBA, e saiu com a vitória pelo placar de 113 a 112. O triunfo fora de casa, no Oregon, aconteceu com uma cesta nos segundos finais.

Os Clippers são a equipe mais quente da NBA desde a pausa do All-Star Game. São 17 vitórias nos últimos 22 jogos e nove nos últimos 10. A equipe de Los Angeles ocupa a terceira posição na Conferência Oeste. Os Blazers, por sua vez, continuam na sexta posição do Oeste, o que resultaria na última vaga direta para os playoffs.

Paul George foi o grande destaque dos Clippers na partida. O ala deu sequência ao seu ótimo momento com uma performance de 33 pontos, 11 rebotes, três assistências e dois roubos de bola. Marcus Morris Sr. marcou 16 pontos e pegou seis rebotes. Do banco de reservas, Nicolas Batum e DeMarcus Cousins anotaram 11 pontos cada, enquanto que Rajon Rondo fez um jogo bastante equilibrado obtendo nove pontos, seis rebotes e sete assistências.

Com 28 pontos – além de cinco rebotes, cinco assistências e dois roubos -, CJ McCollum foi o cestinha dos Blazers, que ainda não contam com o astro Damian Lillard, machucado. Norman Powell marcou 23 pontos e distribuiu três assistências. Carmelo Anthony, saindo do banco de reservas, obteve 18 pontos, três rebotes e quatro assistências.

Em Nova Orleans, New Orleans Pelicans e Brooklyn Nets fizeram um confronto dos mais equilibrados da temporada. No ginásio Smoothie King Center, o time de Nova York garantiu mais uma vitória nos minutos finais por 134 as 129.

Apesar do triunfo, os Nets jogaram sem dois dos seus principais jogadores: Kevin Durant (contusão na coxa esquerda) e James Harden (lesão na coxa). Com o resultado, continuam na segunda posição do Leste atrás do Philadelphia 76ers, com 39 vitórias e 19 derrotas, enquanto que os Pelicans, com 25 vitórias e 33 derrotas, ocupam a 11.ª colocação no Oeste.

Kyrie Irving, do lado dos Nets, e Zion Williamson, do outro, fizeram um duelo de estilos. Melhor para o mais experiente, que não teve Harden e Durant ao seu lado e decidiu a partida com 15 pontos no último período. Foram 32 pontos, além de oito assistências. O astro dos Pelicans contribuiu com 33 pontos e sete rebotes.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Atlanta Hawks 112 x 96 Orlando Magic

New York Knicks 109 x 97 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 129 x 134 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 112 x 113 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 120 x 134 Minnesota Timberwolves

