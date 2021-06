Com 1° quarto histórico, Utah fecha série contra o Memphis por 4 a 1 na NBA

O Utah Jazz fez história na NBA na noite de quarta-feira. Com o melhor primeiro quarto de sua história em playoffs, anotou impressionantes 47 pontos para buscar vitória tranquila sobre o Memphis Grizzlies. por 126 a 110, e fechar a série em 4 a 1. Agora, o líder da Conferência Oeste aguarda o vencedor de Dallas Mavericks ou Los Angeles Clippers.

Donovan Mitchell foi o comandante da parcial histórica na Energy Solutions Arena, em Salt Lake City. O armador dos Jazz fez 17 pontos nos primeiros 12 minutos do jogo. Arrasador, seu time fechou o quarto em 47 a 27 com 9 bolas de três certeiras. O placar no intervalo era de 75 a 51 e apenas no último quarto, quando o Utah poupou seus principais jogadores, que o rival conseguiu ser melhor.

Mitchell fechou o jogo como cestinha, com 30 pontos. Ainda distribuiu 10 assistências. O ala pivô Rudy Gobert também repetiu o double-double, com 23 pontos e 15 rebotes, ofuscando os 27 pontos de Ja Morant, novamente o destaque isolado dos Grizzlies.

Após ser surpreendido em casa no primeiro jogo da série melhor de sete, o Utah embalou quatro vitórias seguidas, mostrando que não foi o melhor da conferência por acaso. O próximo rival não está decidido, mas pelo que Luka Doncic vem fazendo para os Mavericks diante do Los Angeles Clippers, é possível que seja a equipe de Dallas, com 3 a 2 na série.

Mesmo atuando fora de casa, os texanos ganharam graças a noite perfeita do jovem armador esloveno, de 22 anos. Dondic anotou impressionantes 42 pontos e ainda deu 14 assistências na vitória por 105 a 100, decidida somente nos segundos finais.

Depois de chegar ao quarto decisivo com 14 pontos de vantagem, o Dallas quase sofre a virada no fim. Nicolas Batum falhou em dois lances livres quando os Clippers perdiam por 101 a 100, restando 10 segundos. O Dallas abriu três pontos e o astro Kawhi Leonard também falhou no arremesso de três para empatar. Em nova falta, os visitantes fecharam em 105 a 100 e estão a uma vitória de encarar o Utah.

Com 103 a 89 no Madson Square Garden, o Atlanta Hawks fechou a série do Leste contra o New York Knicks em 4 a 1. Assim como o Philadelphia 76ers, que também chegou aos 4 a 1 sobre o Washington Wizards, com 129 a 112.

Confira os jogos de quarta-feira:

Philadelphia 76ers 129 x 112 Washington Wizards

Utah Jazz 126 x 110 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 100 x 105 Dallas Mavericks

Atlanta Hawks 103 x 89 New York Knicks

Confira os jogos de quinta-feira:

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns