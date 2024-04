COB anuncia embaixadores e apresenta uniforme para os Jogos Olímpicos de Paris-2024

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou que Virna, Mauricio Lima, Thiago Camilo, Vanderlei Cordeiro, Janeth Arcain e Natalia Falavigna, medalhistas olímpicos pelo Brasil, serão os embaixadores da equipe nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

“É fundamental que os atletas tenham referências positivas e vencedoras para que possam dar continuidade a suas carreiras. O mais importante é trazer um ambiente vencedor, positivo e de confiança. Nada como um atleta vencedor ao lado, quando há a possibilidade, para passar uma mensagem positiva, de soma de esforços mesmo, para que os resultados aconteçam. E este será o papel de vocês”, disse o diretor geral do COB, Rogerio Sampaio.

Os embaixadores do COB se dividirão em dois grupos que acompanharão o período completo dos Jogos Olímpicos. Em Paris, estarão no dia a dia dos atletas na Casa Brasil e nas instalações do comitê em Saint-Ouen.

O COB apresentou também, em um evento realizado no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, os uniformes que serão utilizados pela equipe brasileira na Olimpíada.

Além da apresentação no palco, a Riachuelo, que estampará os atletas, trouxe sua essência fashion em um desfile protagonizado por atletas olímpicos para prestigiar o trabalho de todas as mulheres que ajudaram nesse processo. Desfilaram com os uniformes os campeões olímpicos de vôlei Maurício e Sheila, além dos integrantes da equipe brasileira de natação, Beatriz Dizotti, Brandon Almeida, Gabrielle Roncatto, Maria Fernanda Costa, Nathália Almeida, e também Lara Brito, do vôlei.

Os uniformes exploram a fauna e a flora do país, e ilustram a força da biodiversidade brasileira. A cartela de cores das camisetas faz alusão a bandeira do Brasil, com as tonalidades de verde, azul e amarelo presentes em grande parte das peças. A modelagem foi pensada especialmente para proporcionar elegância, apostando em cortes finos e, ao mesmo tempo, modernos, que valorizam os traços dos atletas. Além disso, as peças ainda trazem referências de moda do país sede, como as listras breton e a saia midi rodada.

“Desde o processo criativo, conceitual, até a execução, em cada momento e em cada profissional envolvido, enxergamos a emoção, a paixão e a excelência que movem o Time Brasil. O resultado de cada peça, de cada modelo é espetacular, e tenho certeza que estamos oferecendo para os atletas um embarque em busca dos seus sonhos, e um motivo de alegria para todo o movimento olímpico, quando chegar a hora de mostrar para o mundo o orgulho que temos de ser brasileiros”, afirmou Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 serão disputados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. A expectativa do Brasil é bater o recorde de medalhas. A melhor participação foi em Tóquio, quando subiu ao pódio em 21 oportunidades.