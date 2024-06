Chumbinho volta ao circuito mundial de surfe como convidado para a etapa de El Salvador

Quarto do mundo na temporada passada, a melhor da carreira, e um dos representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, João Chianca, o Chumbinho, fará sua estreia no ano em El Salvador, que será disputada a partir desta quinta-feira em Punta Roca. O surfista recebeu um convite da organização para estar na sexta etapa do circuito mundial.

Recuperado de grave acidente quando praticava free surf no mar de Pipeline, em dezembro de 2023 – sofreu uma queda e foi parar no Hospital de Honolulu -, Chumbinho não escondeu a alegria por receber o convite para a disputa em El Salvador. Ele corre contra o tempo para estar 100% recuperado em Paris.

“Aquele sentimento de empolgação parecido de quando entrei no circuito. Ainda muito para viver aqui dentro”, festejou Chumbinho nas redes sociais, mostrando seus adversários e a bateria 3 com a confirmação de seu retorno.

O brasileiro terá esta etapa e a próxima, caso seja convidado para também participar em Saquarema, no Rio, para ganhar ritmo antes da competição olímpica, agendada para Teahupoo, no Taiti, daqui 50 dias.

Em sua primeira prova oficial em 2024, Chumbinho caiu em uma bateria bastante forte. Ele disputará a vaga direta às oitavas de final com o americano Griff Colapinto e o australiano Ryan Callinan na terceira bateria do dia.

A primeira chamada da sexta etapa da WSL ocorre às 7 da manhã desta quinta-feira. A competição tem precisão de encerramento no dia 15 de junho. O Brasil ainda contará com mais quatro representantes. No masculino, Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Yago Dora estarão no mar, enquanto Tatiana Weston-Webb disputa a prova feminina.

O sorteio colocou logo dois representantes brasileiros na mesma disputa. A bateria 5 terá Italo Ferreira e Gabriel Medina ao lado do italiano Leonardo Fioravanti, enquanto Yago Dora enfrentará o havaiano Barron Mamiya e o americano Cole Houshmand na bateria 8.