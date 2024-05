CBF anuncia R$ 1 milhão e jogadores da seleção pedem doações às vítimas das chuvas no RS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma campanha para levantar recursos para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A entidade informou que está doando R$ 1 milhão e pediu o engajamento de clubes, federações e jogadores na campanha. Em vídeo, jogadores da seleção e o técnico Dorival Júnior também solicitaram doações.

“Gostaria de pedir ajuda a todo o povo brasileiro em prol das vítimas da tragédia das chuvas dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Agora é o momento de unir todas as torcidas em nome de uma só causa. Vamos mostrar a força do futebol brasileiro fazendo suas doações”, declarou Dorival.

Jogadores da seleção também fizeram vídeos em que pedem auxílio às vítimas das chuvas, que já causaram 83 mortes e deixaram 111 desaparecidos, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo, Danilo, Richarlison, Casemiro e Endrick apareceram no vídeo para reforçar a campanha.

Além de Dorival, o executivo Rodrigo Caetano fez apelo em prol dos seus conterrâneos. O atual coordenador das seleções masculinas da CBF é gaúcho.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou a doação de R$ 1 milhão, disse que colocará à disposição do governo do Rio Grande do Sul uma cota de R$ 1 milhão de medicamentos em parceria com a CIMED, uma das patrocinadoras da entidade. Além disso, anunciou uma plataforma para facilitar as doações.

As doações poderão ser feitas a partir da plataforma Imply, por meio do site https://cbf.eleventickets.com/#!/home. De acordo com a CBF, a plataforma será auditada pela Ernst & Young e toda receita auferida destinada às vítimas.

“A CBF e a seleção brasileira se solidarizam com esse momento de dor de todo o povo gaúcho em decorrência da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento grave, a CBF tem a iniciativa junto com os atletas da seleção brasileira de conclamar todo segmento do futebol, clubes, federações, atletas, árbitros e torcedores, a direcionarem contribuições para ajudar as pessoas que passam por esse grave problema”, afirmou o presidente.

Na semana passada, a CBF tomou a decisão de adiar todas as partidas marcadas no RS e também aquelas envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante em todas as competições e divisões do futebol brasileiro. A entidade ainda não se pronunciou sobre como ficarão as próximas rodadas dos campeonatos.