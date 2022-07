Casagrande domina e vence 1ª corrida da Stock Car; Nelsinho leva a prova dois

Gabriel Casagrande até foi ameaçado por Ricardo Zonta, mas conquistou a vitória na primeira corrida deste sábado no autódromo Velopark, no Rio Grande do Sul. Os dois dividiram posições até perto do fim da corrida, mas Casagrande abriu a vantagem após um pequeno erro de Zonta e conseguiu se manter à frente. Completou o pódio o piloto César Ramos. Daniel Serra, vice-líder do campeonato, foi o 4º colocado da corrida, após largar em 7º.

Logo na largada, Gabriel Casagrande e Ricardo Zonta encostaram um no outro, mas sem grandes problemas. Na parada dos boxes, porém, a posição dos dois se inverteu. Demorou pouco para que Casagrande utilizasse o botão de ultrapassagem e reassumisse a frente, tentando abrir maior distância para o adversário.

Com a mesma estratégia, Zonta recuperou a primeira colocação duas voltas depois. Na nova ultrapassagem de Casagrande, Zonta encostou o carro num dos limites de pista e perdeu um pouco de velocidade, o que fez Casagrande abrir uma vantagem de aproximadamente 2s. Rubens Barrichello fez uma corrida de recuperação. Ele iniciou a corrida na 10ª colocação e conseguiu subir no grid até a 6ª.

Por conta da inversão no grid para a segunda prova, a grande disputa da corrida se deu nas 9ª, 10ª e 11ª posições. Três carros estavam alinhados para assumir a 10ª posição, que ficou com Nelsinho Piquet. Guilherme Salas foi o 9º. Thiago Camilo, o 12º, que também estava na disputa, teve problemas no carro.

PROVA DOIS

Nelsinho Piquet pareceu estar em apuros após voltar dos boxes atrás de Matias Rossi. Ele precisou de alguns minutos e do botão de ultrapassagem para recuperar a liderança e vencer a segunda corrida da quinta etapa da Stock Car, no Velopark, no Rio Grande do Sul. Rossi, segundo colocado, não conseguiu acompanhar o ritmo e a reta final foi tranquila, sem grandes dificuldades. O pódio foi completado por Guilherme Salas. Rubens Barrichello chegou em 4º.

Conforme manda o regulamento da Stock Car, a segunda prova acontece com a inversão de posição dos 10 primeiros colocados da primeira corrida. Desta forma, o décimo colocado larga em primeiro, o nono é o segundo, o oitavo sai em terceiro, o sétimo é o quarto e o sexto larga na quinta colocação. Logo no começo da corrida, a disputa foi pesada. Piquet quase perdeu a primeira posição ao passar em uma das retas, mas conseguiu se recuperar. Denis Navarro, após disputa com Gianluca Petecof, bateu na terceira volta, obrigando a chamada de um safety car.

Após a saída do safety car, Galid Osman e Bruno Baptista abandonaram no mesmo local; o primeiro com problemas na suspensão, enquanto o segundo sofreu um estouro do pneu. Ambos rodaram na pista e saíram do traçado. Líder e vice-líder do campeonato, Daniel Serra e Gabriel Casagrande disputaram a posição até na saída do pit-stop. Eles deixaram o local quase colados um no outro, perto de se chocar. Piquet perdeu a posição ao parar, ficando atrás de Matias Rossi. Piquet recuperou a posição minutos depois e conseguiu abrir vantagem na dianteira, sem que Matias Rossi conseguisse esboçar uma reação.