Campeão da Europa, Thomas Tuchel renova contrato por 2 anos com o Chelsea

O técnico alemão Thomas Tuchel renovou seu contrato por mais dois anos com o Chelsea. O novo compromisso, válido até junho de 2024, foi anunciado nesta sexta-feira pelo clube inglês, campeão europeu no último dia 29, ao vencer o Manchester City.

O “Blues” destacam em comunicado que o técnico chegou em Stamford Bridge em janeiro passado, substituindo Frank Lampard, e, desde então, levou a equipe para a quarta posição na liga inglesa, além do triunfo na “Champions”.

“Com Tuchel, o Chelsea também chegou à final da Copa da Inglaterra, competição na qual um único gol do Leicester nos derrotou, mas ganhamos um título duas semanas depois ao derrotar o Manchester City com uma impressionante apresentação na Cidade do Porto”, acrescentou a nota.

Tuchel, por sua vez, declarou-se “grato” pela “experiência” nos últimos meses: “Muito mais virá e estou ansioso para dar os próximos passos com muita ambição”, disse o treinador, que chegou ao Chelsea no meio da temporada depois de ser despedido pelo francês Paris Saint-Germain. Foram 30 jogos pelo clube londrino, com 19 vitórias, cinco derrotas e apenas 16 gols sofridos.

“Nosso treinador tem sido amplamente reconhecido por construir o sucesso no final da temporada sobre um time com uma defesa extraordinária”, destacou o comunicado do time de Londres, que também lembrou fato de Tuchel se tornar no último sábado o primeiro treinador a chegar a duas finais consecutivas de Liga dos Campeões por times diferentes. “Ao contrário da temporada anterior com o Paris Saint-Germain, Tuchel levou os ‘blues’ a uma vitória histórica para erguer a nossa segunda Liga dos Campeões”, concluiu o clube.

O Chelsea pode adicionar mais um título no próximo dia 11 de agosto em Belfast, quando vai enfrentar o Villarreal, campeão da Liga Europa, na decisão da Supercopa da Europa.