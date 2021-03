Bruno Soares perde nas oitavas e é eliminado em duplas do Masters 1000 de Miami

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray se despediram neste domingo do Masters 1000 de Miami, disputado em quadras rápidas nos Estados Unidos. A dupla deu adeus ao torneio na Flórida após serem superados de virada pelos britânicos Daniel Evan e Neal Skupski por 2 sets a 1 – com parciais de 5/7, 7/6(7/4) e 10 a 7 no match tie-break -, na fase de oitavas de final.

“Foi um jogo duro que escapou. Dominamos boa parte da partida, mas acabamos deixando escapar dois tie-breaks no final. A minha história em Miami volta a se repetir, é sempre esse tipo de jogo que a gente acaba perdendo aqui, paciência”, disse o tenista mineiro, lamentando a derrota.

“Não voltarei para casa agora. Infelizmente a situação do Brasil está muito complicada, então vou ficar treinando por aqui em Miami até a semana de Montecarlo. Temos que aguardar essa situação de liberação de entrada na Europa melhorar porque quando saímos diretamente do Brasil e são pouquíssimos os países em que podemos entrar. Então, pra não correr esse risco de ser barrado, vou permanecer aqui”, finalizou.

Agora a dupla parte para a gira de saibro europeia. Com início no dia 11 de abril, o Masters 1000 de Montecarlo será o pontapé da dupla na Europa, que depois pretende seguir para o ATP 500 de Barcelona e os Masters 1000 de Madri e Roma, todos parte da preparação para Roland Garros. Bruno Soares é o atual vice-campeão do Grand Slam francês, no qual disputou a final com o croata Mate Pavic, seu parceiro da última temporada.

O tênis brasileiro ainda conta com o gaúcho Marcelo Demoliner, que conseguiu entrar de última hora, como “alternate”, ao lado do mexicano Santiago Gonzalez. Eles estão nas oitavas de final e enfrentam o americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury, cabeças de chave número 7 do torneio.

Na chave de simples, o russo Daniil Medvedev teve muito trabalho para passar às oitavas de final. O atual número 2 do mundo e cabeça de chave 1 em Miami jogou por 2 horas e 37 minutos para ganhar do australiano Alexei Popyrin por 2 sets a 1 – com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (7/9) e 6/4.

Em momentos distintos de suas longas carreiras, o espanhol Roberto Bautista Agut e o americano John Isner farão duelo direto por vaga nas quartas de final. Os dois tiveram dificuldades para avançar neste domingo. Cabeça 7, Bautista virou em cima do alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1 – parciais de 4/6, 6/3 e 6/2 -, enquanto que Isner venceu dois tie-breaks idênticos e tirou o canadense Felix Auger-Aliassime por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5).

Em duelo marcado pelo equilíbrio, Jannik Sinner marcou a sua segunda vitória em Miami e garantiu vaga nas oitavas de final. O jovem italiano de 19 anos e número 31 do mundo precisou lutar por 2 horas e 50 minutos para vencer o russo Karen Khachanov, ex-Top 10 e atual 22.º colocado do ranking por 4/6, 7/6 (7/2) e 6/4.