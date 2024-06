Botafogo quita parte da dívida com Luís Castro e evita sanção na Fifa

O Botafogo quitou parte da dívida com o técnico português Luís Castro, que havia notificado o clube na Fifa por falta de pagamento. A medida evita a chance de o Botafogo ser punido e sofrer o “transfer ban”, o que o impede de registrar jogadores.

O técnico entrou com uma ação na Fifa contra o clube do Rio em 25 de abril. O Botafogo tinha até o último domingo para quitar pelo menos uma das quatro parcelas que estavam em aberto. Quando Luís Castro saiu do clube em junho do ano passado, o time liderava o Campeonato Brasileiro, e foi feito um acordo em que o Botafogo quitaria o que estava devendo em cinco parcelas até dezembro de 2023.

Apenas a primeira foi paga. O português entrou com a notificação, e após mais um pagamento ainda faltam três parcelas. Mesmo tendo pedido demissão para assumir o Al-Nassr, time do astro português Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, Luís Castro tinha dinheiro a receber do Botafogo em relação ao salário e 13º proporcionais, além de premiações previstas em contrato. Ele abriu mão de juros e da multa por atraso.

Com isso, o Botafogo pode contratar reforços. O clube já anunciou pré-contratos com o atacante Igor Jesus e o volante Allan para reforçar o time, que está em terceiro no Brasileiro, pega o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores e também avançou às oitavas da Copa do Brasil.