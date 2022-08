Bia Haddad revela orgulho por virada e exalta apoio dos brasileiros em Toronto

Vivendo a melhor temporada de sua carreira, a brasileira Bia Haddad Maia derrubou grandes nomes do tênis para garantir vaga na semifinal do WTA 1000 de Toronto. Na sexta-feira, Bia Haddad conseguiu uma virada por 2 sets a 1 sobre a suíça Belinda Bencic. A tenista comentou sobre as dificuldades em quadra e celebrou mais uma recuperação.

“Estou me sentindo muito feliz, é um momento especial. A gente trabalha duro por muitos anos para viver esses momentos. Estou orgulhosa de mim e do meu time. Desde a primeira rodada eu venho tendo momentos difíceis nas partidas, sempre tudo muito disputado. A primeira rodada foi muito difícil mentalmente para mim, lutei muito”, afirmou Bia.

“No começo da partida de hoje eu estava errando um pouco, mas eu disse para mim mesma para continuar jogando e ser positiva porque uma partida pode mudar muito rápido. Acho que dar mais uma chance para mim mesma foi a chave de hoje e é por isso que estou aqui na semifinal”, completou a brasileira.

Além da campeã olímpica, a paulista de 26 anos também eliminou a canadense Leylah Fernandez, número 13 do mundo, e, sobretudo, a polonesa Iga Swiatek, a líder do ranking. Bia também eliminou a italiana Martina Trevian (26ª). Esta é a primeira vez que uma brasileira consegue o feito de chegar a uma semifinal de WTA 1000, o que também já garante Bia no top 20 do ranking. Ela ainda demonstrou muita alegria pela torcida brasileira em Toronto.

“Ouvi falar que alguns brasileiros que nunca acompanharam tênis estão acompanhando. Tinha sempre alguém gritando ‘Vamos, Bia’ e hoje também vi muitas bandeiras do Brasil em quadra. Me sinto muito orgulhosa, é muito especial mostrar pro mundo, pros jovens e pras meninas que sonham com isso que você pode tudo”, afirmou.

A adversária de Bia na semifinal será a ex-número 1 do mundo Karolina Pliskova, da República Checa, atual número 9. Ainda sem saber da vitória de Pliskova sobre e chinesa Qinwen Zheng, Bia evitou escolher adversária e avaliou que a checa é muito agressiva e tem um bom saque.