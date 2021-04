Benfica, de Jorge Jesus, monitora situação do goleiro Ivan, a Ponte Preta

A Ponte Preta poderá perder uma de suas maiores revelações dos últimos anos. O goleiro Ivan está no radar do Benfica, do técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo. O treinador pediu a contratação do arqueiro da equipe de Campinas (SP) prevendo uma saída de Odysseas Vlachodimos, que vem recebendo sondagens de grandes times da Europa.

Não é de hoje que Jorge Jesus demonstrou interesse em contar com Ivan em seu elenco. Nos tempos de Flamengo, o treinador sugeriu a contratação do goleiro. Na época, a diretoria rubro-negra sondou a situação junto à Ponte Preta, mas optou por seguir com Diego Alves, além de Hugo, que ganhou mais oportunidades na equipe titular sob o comando do técnico Rogério Ceni.

Segundo a imprensa portuguesa, ainda não houve proposta pelo jogador, o que poderá acontecer nos próximos dias. Ivan passou por cirurgia em novembro do ano passado para corrigir uma lesão no punho direito e vem realizando trabalhos específicos no CT há quase um mês.

Perto de retornar aos gramados, Ivan tem novamente o nome mencionado em um time do exterior. Vale lembrar que ele já foi convocado para defender a seleção brasileira do técnico Tite. Ygor Vinhas vem sendo utilizado pela Ponte Preta como titular.

Ivan, no entanto, não é a única opção do Benfica. O clube português também monitora a situação do brasileiro Luiz Júnior, de 20 anos, que defende as cores do Famalicão.