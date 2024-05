Esporte Bellingham celebra Vini Jr. em festa de título do Real: ‘Melhor jogador do mundo’

O elenco e a comissão técnica do Real Madrid comemoraram oficialmente neste domingo o 36º título espanhol do clube. Na Praça de Cibeles, em Madri, a festa foi conduzida por Vini Jr. e Bellingham, os destaques merengues desta temporada, e o volante inglês não poupou elogios ao companheiro brasileiro.

“Estou muito feliz ao lado do melhor jogador do mundo”, disse Bellingham sobre o atacante de 23 anos, revelado pelo Flamengo. A torcida madridista também entrou na onda e respondeu cantando: “Vinicius, Bola de Ouro! Vinicius, Bola de Ouro!”.

Em 2023/24, Vini Jr. anotou 21 gols e 11 assistências em 36 jogos. Os números impressionantes o tornaram o nome principal nas campanhas que levaram o Real Madrid à conquista antecipada da La Liga e à decisão da Liga dos Campeões, marcada para 1º de junho, contra o Borussia Dortmund, em Wembley, em Londres.

O desempenho do jovem já tinha sido elogiado, inclusive, pelo técnico Carlo Ancelotti durante a semana. “Acho que Vinícius está bem, falta a final (da Liga dos Campeões) e depois a Copa América, mas acho que ele está muito perto. Creio que, se ele terminar bem (a temporada), pode ganhar (a Bola de Ouro)”, destacou o treinador em entrevista coletiva.

Com Neymar fora por lesão no joelho, Vinicius ainda é o favorito para assumir o protagonismo na seleção brasileira na Copa América. Prestigiado por Dorival Jr., ele deve integrar um trio de ataque de jogadores merengues, ao lado de Rodrygo e Endrick, que já será atleta do time espanhol à época. A competição acontece entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos.