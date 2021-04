Bayern de Munique vence RB Leipzig e se aproxime do 9º título alemão consecutivo

O Bayern de Munique deu um enorme passo em busca do nono título alemão consecutivo, ao derrotar, por 1 a 0, o RB Leipzig, neste sábado, fora de casa, em duelo válido pela 27ª rodada. Com a vitória, o atual campeão europeu e mundial chegou aos 64 pontos, sete a mais que o rival derrotado, restando nove rodadas para o fim da competição.

O jogo foi disputado de forma intensa pelas equipes, com várias chances boas de gols criadas, em clima de uma ‘verdadeira final’. O único gol do jogo foi marcado aos 38 minutos do primeiro tempo. E foi um gol muito bonito.

Kimmich lançou Thomas Müller pela meia direita, dentro da área, e o meia-atacante, mais uma vez, demonstrou grande categoria para dominar a bola, dar um drible desconcertante na marcação e rolar com grande categoria para a chegada de Leon Goretzka.

O meio-campista, na corrida, pegou com rara felicidade na bola e acertou a finalização no ângulo superior esquerdo de Peter Gulacsi, que se esticou todo, mas não conseguiu tocar na bola.

Em vantagem no placar, o Bayern de Munique usou seu controle de bola e tranquilidade para trocar passes e garantir a 20ª vitória, em 27 jogos, na competição. Com mais um triunfo, o time do técnico Hans-Dieter Flick começa a fazer as contas para acumular mais um troféu.