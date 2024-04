Bayer Leverkusen goleia Fortuna Düsseldorf e se garante na decisão da Copa da Alemanha

O Bayer Lweverkusen voltou a fazer a festa da sua torcida nesta quarta-feira, ao se garantir na final da Copa da Alemanha. A classificação foi garantida com a goleada de 4 a 0 sobre o Fortuna Düsseldorf.

Líder do Campeonato Alemão, e com ampla vantagem para o segundo colocado, (tem 13 pontos de frente para o Bayern de Munique) a equipe do técnico Xabi Alonso enfrenta o Kaiserslautern no dia 25 de maio pela final do torneio.

O duelo precisou de apenas 45 minutos para ser definido. Antes de ir para o intervalo, o Leverkusen ja ostentava uma diferença de três gols no marcador.

Frimpong, em um belo chute, tratou de colocar o líder do Campeonato Alemão em vantagem ainda no início do jogo. Com 20 minutos, o marcador voltou a ser movimentado. Adli invadiu a área pela esquerda e chutou rasteiro para fazer 2 a 0.

Perdido em campo, o Fortuna Düsseldorf ainda facilitou as coisas para o rival. Em saída de bola errada do goleiro, Wirtz teve tranquilidade para driblar a marcação e chutar de perna esquerda para fazer 3 a 0.

Com a partida definida e o lugar na final garantido, o Leverkusen conseguiu fazer mais um na volta do intervalo em cobrança de pênalti. Wirtz bateu com categoria, fez o seu segundo gol na partida, e fechou o placar em 4 a 0.