Bahia sai na frente, mas recua e só empata no Uruguai em estreia na Sul-Americana

Apesar de sair na frente do placar, o Bahia só empatou com o Montevideo City Torque por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, no estádio Parque Vieira, em Montevidéu, no Uruguai, pela primeira rodada do Grupo B da Copa sul-americana. A chave tem ainda o tradicional Independiente, da Argentina, e o Guabirá, da Bolívia.

Num primeiro tempo pouco empolgante, prevaleceu o entrosamento da dupla Gilberto e Rodriguinho para deixar o Bahia em vantagem no placar. O time uruguaio bem que tentou pressionar pelo empate, mas antes do intervalo poderia ter ficado com desvantagem ainda maior no placar.

Logo aos oito minutos, Nino Paraíba cruzou do lado direito, Gilberto dominou de costas para o gol e ajeitou para Rodriguinho, que finalizou forte e sem chances de defesa ao goleiro Fiermarín. Atrás no placar, o Montevideo City Torque priorizou o toque de bola e encurralou o Bahia no campo defensivo, mas sem muita efetividade.

Nos contra-ataques, o Bahia poderia ter feito o segundo e também o terceiro gol para liquidar a partida. Aos 18 minutos, Rodriguinho encontrou Gilberto na área e o atacante finalizou em cima do goleiro. Depois, aos 37, foi a vez de Thaciano desperdiçar ótima chance na área.

No segundo tempo, o time uruguaio empatou logo aos cinco minutos, quando Allende chutou, Douglas fez linda defesa, mas Pizzichillo completou para as redes. Com a igualdade no placar, os times passaram a fazer um duelo bastante duro na marcação. Em casa, o time uruguaio teve ligeira superioridade, mas não conseguiu traduzir em gol da vitória.

O Bahia sentiu a parte física e o optou por se fechar na defesa para garantir ao menos um ponto na estreia da competição internacional.

O time baiano voltará a campo na terça-feira para enfrentar o Guabirá às 21h30, em Pituaçu, em Salvador. O Montevideo City Torque visitará o Independiente na quarta-feira, às 19h15, em Buenos Aires.