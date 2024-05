Avaí faz o seu primeiro gol pela Série B e vence o Coritiba na estreia de treinador

Com um gol de Zé Ricardo, aos 39 minutos do segundo tempo, o Avaí venceu por 1 a 0 o Coritiba, neste sábado, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este jogo marcou a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo no comando do time catarinense no lugar de Eduardo Barroca.

Com seu primeiro gol em quatro jogos, o Avaí agora tem quatro pontos, em 14º lugar, uma posição abaixo do Coritiba, que tem os mesmos quatro pontos e melhor saldo de gols: (-1 a -2). O time paranaense foi dirigido, de forma interina, por James Freitas, uma vez que o técnico Guto Ferreira foi demitido após a derrota por 1 a 0 para o Sport no estádio Couto Pereira.

Pressionados, os dois times iniciaram o jogo com muita disposição, embora longe de apresentar a melhor qualidade técnica. Sem muitos espaços, os dois exageraram nas tentativas de levantar a bola na grande área.

O Avaí esteve mais perto de abrir o placar aos 16 minutos, quando Marcos desceu pelo lado direito e cruzou para a cabeçada de Garcez. O goleiro Morisco tocou na bola antes dela resvalar na trave.

Dois minutos depois, o Coritiba pagou com a mesma moeda, quando Lucas Ronier cabeceou, César defendeu parcialmente e a bola ainda tocou na trave. O time paranaense ainda teve outra chance valiosa nos pés do experiente Leandro Damião, que deu uma cavadinha na frente do goleiro, mas Marcos Vinícius aliviou de cabeça quase em cima da linha.

No segundo tempo, apesar da movimentação, as chances de gols rarearam. Os dois times continuaram levantando a bola na área, porém, sem sucesso. Os técnicos também fizeram as substituições e os resultados melhores foram conseguidos pelo estreante Gilmar Dal Pozzo, que deixou o Avaí mais agressivo.

O gol da vitória, no entanto, saiu num lance de sorte. Zé Ricardo, que tinha entrado momentos antes, recebeu a bola na frente da área e arriscou o chute com a perna esquerda. A bola desviou na defesa e ficou fora do alcance do goleiro Pedro Morisco. Depois disso, a ordem do banco era para segurar a vantagem até o final.

Pela quinta rodada, o Avaí vai enfrentar o CRB na próxima terça-feira (14), de novo na Ressacada, a partir das 19 horas, No mesmo dia, porém, às 21h30, o Coritiba atuará em casa diante do Guarani.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 0 CORITIBA

AVAÍ – César; Marcos Vinícius, Alan Costa (Tiago), Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Judson (Zé Ricardo), Willian Maranhão (Gabriel Poveda), Pedro Rocha e Giovanni (Jean Lucas); Willian Pottker (Pedrinho) e Garcez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto (Jean Pedroso), Maurício Antônio e Rodrigo Gelado; Sebástian Gomez, Morelli (Geovane Meurer) e Matheus Frizzo (David); Lucas Ronier, Leandro Damião (Brandão) e Wesley Pomba (Figueiredo). Técnico: James Freitas (interino).

GOL – Zé Ricardo, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gustavo Vilar, Judson, William Maranhão, Giovanni e Willian Pottker (Avaí). Marcelo Benevenuto (Coritiba).

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).