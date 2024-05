Atlético-MG reage e busca empate diante do Fluminense em jogo eletrizante em Cariacica

O Fluminense buscava recuperação no Brasileirão após levar 3 a 0 do Corinthians na última rodada, enquanto o Atlético-MG tentava a liderança provisória. Fracassaram em suas metas. Os cariocas abriram dois gols de vantagem em jogo eletrizante no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, mas acabaram cedendo a igualdade em 2 a 2 após Vargas sair do banco para salvar os mineiros.

A igualdade deixa os mineiros em 2º lugar, com nove pontos, empatados com o Botafogo, mas perdendo nos critérios de desempate, enquanto os cariocas permanecem para trás, na 14ª posição, com apenas cinco.

Antes de a bola rolar, houve confusão entre as torcidas do Fluminense e a do Atlético-MG, que queria roubar uma faixa dos cariocas. Houve briga e um atleticano acabou levado a um hospital – recebeu atendimento e passa bem. Na última terça-feira, os atleticanos já haviam se envolvido em problemas com a torcida do Sport após também tentar “roubar” uma faixa dos adversários.

O jogo começou eletrizante, já com pressão do Fluminense, que atuava com as linhas altas. Tanto que o gol não demorou a sair. Aos 4 minutos, em jogada de Douglas Costa e Marquinhos, o camisa 77 foi ao fundo e rolou para Cano, na pequena área, empurrar para o fundo das redes. Na conclusão, o argentino leva uma joelhada acidental nas costas de Scarpa – bastante vaiado pela torcida tricolor durante a partida – e ficou caído, com dores.

A equipe médica do Fluminense prestou atendimento a Cano e o argentino enfim conseguiu se levantar, mas ainda levando a mão às costas, com dores, e preocupando os tricolores.

Melhor, o Fluminense quase ampliou. Aos 14, Ganso veio na corrida e achou Marquinhos pela direita. O camisa 77 tentou o chute, mas foi travado no momento da finalização. A bola sobrou para Arias, que soltou o pé da entrada da área, por cima do gol de Everson.

O Fluminense pressionava o Atlético, que tentava responder em contra-ataques. Logo depois, aos 18, Hulk achou boa bola para Paulinho, que ficou cara a cara com Fábio. O goleiro do Fluminense fez a defesa e, na sobra, Marcelo ficou com a bola.

Após o lance, Marquinhos roubou a bola em jogada rápida. Arias finalizou forte pela esquerda e forçou Everson a saltar e fazer a defesa. O Atlético estava acuado e não conseguia evoluir em campo, com o Fluminense tendo a maioria da posse de bola – quase um jogo de ataque contra defesa.

Nada dava certo aos “visitantes”. Arana foi desarmado por Marquinhos, que por sua vez foi travado por Jemerson na sequência. O Fluminense tenta recomeçar “rapidinho”, como pedia Diniz na beira do gramado.

Aos 37, Hulk – que completou 100 jogos pelo Atlético no Brasileirão – roubou a bola de Felipe Melo e puxou contra-ataque de três do Galo contra um do Fluminense. Mas o camisa 7 adiantou demais e Manoel salvou com um corte para a lateral. Paulinho ainda parou em boa defesa de Fábio antes do intervalo.

No segundo tempo, o Atlético voltou disposto a empatar a partida, tentando envolver a defesa do Fluminense com jogadas rápidas, mas sem sucesso na hora de concluir. Aos 3, Alan Franco achou Paulinho, que driblou Felipe Melo, entrou na área sozinho e chutou forte. Fábio fez a defesa.

Aos 15, depois de três mexidas na equipe, o Fluminense ampliou com Renato Augusto em seu primeiro lance. Everson errou passe na saída e a bola ficou com Alexsander, que achou o meia, entre três. O camisa 20 estufou as redes do Atlético-MG e marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense.

O tricolor tratou de baixar o ritmo. Mesmo assim ainda criou. Aos 22, Renato Augusto passou para Jhon Arias, que tocou para Cano. O camisa 14 se complicou no domínio e finalizou por cima do gol de Everson.

O Atlético se mostrava apático em campo e o técnico Milito promoveu duas mudanças: Vargas no lugar de Hulk e Igor Gomes no lugar de Zaracho. As alterações deram resultado imediato. Aos 27, o meio-campista passou em profundidade para o chileno tocar na saída de Fábio e diminuir.

O gol reanimou os visitantes. O Atlético manteve a pressão e empatou novamente com Vargas. Cruzamento certeiro de Arana na primeira trave, o chileno se antecipou e ganhou da marcação de Felipe Andrade. O camisa 11 cabeceou para o fundo das redes e deixou tudo igual em Cariacica.

A próxima partida do Fluminense será contra o Colo-Colo no Chile, na próxima quinta-feira, às 21h, pela Copa Libertadores. O Atlético-MG joga contra o Rosário Central na Argentina, na próxima terça-feira às 19h – também pela competição.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 x 2 ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE – Fábio, Marquinhos, Manoel, Felipe Melo (Felipe Andrade) e Marcelo; Martinelli, Lima (Terans), Ganso (Renato Augusto), Douglas Costa (Alexsander), Cano (Kauã Elias) e Arias. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG – Everson, Saravia, Battaglia, Jemerson (Rômulo) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Igor Gomes), Gustavo Scarpa (Alisson), Hulk (Vargas) e Paulinho (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

GOLS – Cano, aos 4 minutos do primeiro tempo; Renato Augusto, aos 15, Vargas, aos 27 e aos 36 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Diogo Barbosa, Arias, Cano, Felipe Melo e Ganso (Fluminense); Jemerson e Paulinho (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica (ES).