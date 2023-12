Atlético-MG derrota São Paulo e leva decisão do título brasileiro para a última rodada

Time mineiro chegou aos mesmos 66 pontos do Palmeiras, mas está atrás no saldo de gols

Luciano deixou sua marca, mas viu o Sâo Paulo tropeçar diante do Atlético-MG - Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O Campeonato Brasileiro só será decidido na quarta-feira, após a última rodada. O Atlético-MG venceu o São Paulo, neste sábado, no Mineirão, por 2 a 1, e mantém suas chances de ser campeão nacional.

Com o resultado, o Atlético ficou com os mesmos 66 pontos do Palmeiras, mas perde no saldo de gols. Botafogo e Flamengo somam 63 pontos cada e ainda sonham com o título.

Sob chuva, a partida foi disputada a cada lance com bastante vontade pelos atletas. Uma série de lances ríspidos causou a paralisação do jogo nos primeiros 45 minutos.

A ‘briga’ pela bola rareou os lances de perigo. A primeira finalização só aconteceu aos dez minutos com um chute de longe do são-paulino Alisson. O Atlético só foi responder aos 23. Paulinho, apagado na partida, roubou a bola de Luciano e tocou para Hulk. O centroavante teve duas chances de finalizar, mas falhou.

Aos 30, o São Paulo voltou a assustar com chute de fora da área de Luciano. Everson espalmou e Erison pegou o rebote, mas mandou na trave.

Sem criatividade, o Atlético-MG só foi produzir uma jogada interessante aos 40 minutos, quando Igor Gomes descobriu Zaracho pela meia direita. A finalização foi por cima do travessão.

A expectativa do grande público presente ao Mineirão para o segundo tempo era de que Luciano e Hulk reclamassem menos da arbitragem e jogassem mais bola. O são-paulino teve sua chance logo aos cinco minutos, mas Everson defendeu. Já o atleticano esteve muito confuso, assim como todo o time do Atlético-MG.

Ao sentir a falta de inspiração da equipe, a torcida do Atlético-MG passou a incentivar os jogadores com gritos constantes vindos das arquibancadas cheias do Mineirão.

Dentro de campo, o time não correspondeu e nada criava de perigoso diante da bem postada defesa do São Paulo. A equipe paulista aproveitou o desespero dos mineiros para abusar dos contra-ataques. Luciano, sozinha, perdeu a maior chance do jogo, aos 30 minutos.

E o castigo veio no minuto seguinte. Hulk pegou a bola de fora da área e bateu colocado para abrir o placar para o Atlético-MG. Foi o primeiro chute na meta do time atleticano na partida.

A sorte continuou do lado do Atlético-MG no final. William Gomes, pela direita, mandou a bola no travessão de Everson, aos 35 minutos. O Atlético-MG seguiu com muitas falhas e o São Paulo com vontade. Juan caiu na área, após disputa com Mariano. O árbitro não viu falta, mas o VAR flagrou e o pênalti foi marcado. Luciano bateu bem e empatou aos 45.

Quando tudo parecia acabado para o Atlético-MG, Hulk tocou para Paulinho marcar o gol da vitória, e o seu 19º na competição, aos 49 minutos.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Otávio, Edenílson (Alan Franco), Zaracho (Rubens) e Igor Gomes (Pavón); Hulk e Paulinho (Patrick). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha (Nathan Mendes), Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson (Juan), Wellington Rato (William Gomes), Lucas Moura (Michel Araújo) e Luciano; Erison (Talles Wander). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS – Hulk aos 31, Luciano aos 45 e Paulinho aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Michel Araújo, Guilherme Arana, Hulk, Matheus Mendes

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).