Atlético-MG anuncia a chegada do experiente zagueiro uruguaio Godín até dezembro

O Atlético-MG trabalhou rápido e já tem um substituto para a vaga do paraguaio Júnior Alonso, negociado com o futebol russo. Nesta quarta-feira, o campeão brasileiro e da Copa do Brasil anunciou acordo com o experiente uruguaio Diego Godín, de 35 anos.

O acordo inicial vai durar 12 meses, mas os mineiros confiam em uma renovação. “O zagueiro uruguaio, presente em três Copas do Mundo com sua seleção, assinou até 31/12/2022, com possibilidade de extensão, e é o novo reforço para a defesa Alvinegra”, oficializou o Atlético-MG.

Antes do anúncio oficial, o clube interagiu com seus torcedores nas redes sociais ao dizer que mate (do Uruguai) e pão de queijo (mineiro) formavam uma boa combinação. Depois ainda brincou com o apelido do reforço. “Como é bom para você ser chamado de Faraó!.”

Godín fez história no futebol espanhol, se destacando pela luta e garra com a camisa do Atlético de Madrid, na qual comandou uma das mais fortes defesas da Europa entre 2010 e 2019. Atualmente, estava no Cagliari, da Itália.

O defensor também foi intocável e até hoje é um dos líderes da seleção uruguaia, na qual já disputou mais de 150 partidas e está na luta para ir à quarta Copa do Mundo da carreira.

Em Belo Horizonte, Godín terá a missão de comandar a melhor defesa do último Brasileirão. Na campanha do título nacional, o clube mineiro sofreu somente 34 gols em 38 rodadas, média abaixo de um por jogo, e a aposta é que os números melhorem ainda mais com a chegada do uruguaio.