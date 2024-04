Esporte Atalanta goleia Fiorentina com gols nos acréscimos e pega Juventus na final da Copa da Itália

Com um jogo cheio de alternativas e um final dramático, a Atalanta derrotou a Fiorentina por 4 a 1 nesta quarta-feira, em Bérgamo, garantindo sua presença na final da Copa da Itália. O jogo estava indefinido até os acréscimos, quando a equipe vencia o confronto por 2 a 1. Lookman e Pasalic balançaram a rede e garantiram a classificação.

No jogo de ida, a Fiorentina havia vencido o primeiro duelo por 1 a 0 e tinha a vantagem do empate. No placar agregado, a Atalanta estabeleceu 4 a 2 na soma das duas partidas e agora enfrenta a Juventus na decisão.

A necessidade de vencer em casa para tirar a vantagem da Fiorentina forçou a Atalanta a buscar o ataque desde o apito inicial. Aos oito minutos, após um lance confuso na área, a estratégia deu certo.

O holandês Teun Koopmeiners aproveitou uma sobra no setor ofensivo e partiu para cima da marcação. Em investida pelo lado esquerdo da grande área, ele acertou um chute cruzado: 1 a 0.

Acuada, e sem conseguir encaixar a marcação, a Fiorentina levou o segundo logo depois. O lance, no entanto, teve a revisão do VAR e o juiz voltou atrás em sua marcação ao anotar uma falta na origem da jogada de Koopmeiners em Beltran.

Com uma transição rápida, a equipe de Bérgamo seguiu ditando o ritmo da partida e esteve perto de ampliar em mais duas oportunidades. Primeiro com Ketelaere em finalização que passou muito perto da trave da Fiorentina. Após jogada iniciada pela direita, Ruggeri desperdiçou outra boa chance na grande área ao isolar a bola sem nenhuma marcação.

Na volta do intervalo, a Fiorentina complicou ainda mais a sua situação com a expulsão de Milenkovic. Último homem da defesa, o zagueiro fez uma falta em Scamacca e recebeu cartão vermelho.

Com um jogador a menos, a equpe de Firenze chegou ao empate em uma cobrança de falta. Biraghi levantou na área, Lautaro Martinez foi mais rápido que a defesa e empatou o jogo aos 23 minutos.

Como a igualdade no placar classificava a Fiorentina, a Atalanta foi para o tudo ou nada. E num belo voleio de Scamacca, aos 29 minutos, a equipe de Bérgamo voltou a liderar o marcador. Nos acréscimos mais dois gols classificaram a Atalanta. Lokkman em chute cruzado, anotou o terceiro. Pasalic, com um leve toque, definiu o duelo em 4 a 1.