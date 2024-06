Atacante Rony é homenageado pelos 250 jogos pelo Palmeiras: ‘Eu quero mais’

A sexta-feira foi de homenagens na Academia de Futebol. O atacante Rony recebeu das mãos de cinco sócios Avanti uma placa e uma camisa enquadrada alusivas aos seus 250 jogos pelo time do Palmeiras. O camisa 10 agradeceu pelo carinho e valorizou a marca obtida – ele soma atualmente 251 partidas (com 190 como titular), 65 gols e 25 assistências.

“Eu me sinto muito feliz. Neste momento, passa muita coisa pela minha cabeça, desde o meu começo aqui até agora. Me sinto um cara muito realizado e abençoado por Deus por estar batendo mais uma marca aqui no Palmeiras e por estar recebendo mais uma homenagem. Os torcedores do Palmeiras são maravilhosos comigo e com o grupo, estão sempre nos apoiando. O meu desejo é querer mais. A gente sabe o quanto é difícil bater uma marca como esta com a camisa do Palmeiras, então, estou muito feliz e realizado”, afirmou Rony, maior artilheiro do clube na história da Libertadores, com 22 gols.

O atacante afirmou que o time ganhou confiança para ir em busca dos líderes do Campeonato Brasileiro, após a vitória sobre o Criciúma. “A vitória em Criciúma nos dá muita confiança porque foi um jogo muito difícil. Saímos com o resultado positivo porque a gente lutou até o fim e isso nos dá muita confiança para o restante da competição e da temporada. Com certeza, esses três pontos serão muito importantes lá na frente.”

E projetou o duelo com o Vasco, programado para quinta-feira. “Agora é focar e aproveitar o tempo que temos para treinar e aprimorar algumas coisas para fazermos grandes jogos. O próximo jogo será contra o Vasco na nossa casa e será mais um jogo de muita importância.”

o Palmeiras é o atual sétimo colocado do Brasileirão, com 11 pontos (três vitórias, dois empates e duas derrotas). A liderança é de Flamengo e Bahia, ambos com 14. Botafogo, São Paulo e Athletico-PR somam 13 cada, enquanto o Red Bull Bragantino acumula 12.