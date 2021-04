Após final de mais de 3 horas, Bia Haddad Maia é campeã de torneio na Argentina

De virada, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia conquistou neste domingo o seu primeiro título da temporada 2021. A paulista superou a britânica Francesca Jones em uma batalha de 3 horas e 13 minutos de duração por 2 sets a 1 – com parciais de 5/7, 6/4 e 6/2 -, para levantar o troféu do W25 de Villa Maria, na Argentina.

“Foi um jogo muito duro. Estive o tempo inteiro atrás no começo da partida, ela jogou melhor em todas as oportunidades que eu tive. Fiz muito esforço mental para ficar no jogo, que é algo que venho trabalhando com o meu técnico, e acho que valeu muito a pena hoje”, disse a brasileira, destacando o lado mental. “No geral, a semana foi muito dura. Na primeira rodada joguei mais abaixo do que hoje, por exemplo, mas segui forte e dei um jeito de lutar com o que eu tinha ali. Esse título representa que estou no caminho certo e que estou fazendo um bom trabalho com toda a minha equipe”, continuou.

Durante a cerimônia de premiação, Bia Haddad dedicou o título a todos os brasileiros afetados pela pandemia da covid-19. “Estamos passando por um momento muito difícil no Brasil. É nessas horas que a gente vê que um jogo de tênis não é tão duro e, por mais que a gente dê um valor muito grande, na verdade é muito pequeno se compararmos com a vida. Dedico este título às famílias que estão passando dificuldade e precisando de muita força neste momento”, falou a tenista, emocionada.

Este é o 13.º título da carreira de Bia Haddad, que retorna de uma cirurgia na mão. A paulista passou pelo pequeno procedimento no fim de 2020, voltando ao circuito profissional em fevereiro deste ano. Atual 342.ª do mundo – já chegou a ser a número 58, em 2019 -, a tenista ganhará 50 pontos pela conquista em Villa Maria em uma semana, quando os pontos forem computados no ranking.

Agora, Bia Haddad continua na Argentina, finalizando a sua gira no país ao disputar o W25 de Córdoba. Logo após será a vez de Portugal, no qual a brasileira participará dos W60 e W25 de Oeiras. “Estou pronta para Córdoba e já pensando no meu próximo jogo. Lá tem um pouco de altitude, então já vou chegar e começar a adaptação”, finalizou.