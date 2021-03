Após férias, Abel Ferreira voltará ao Brasil na 5ª com avião da dona da Crefisa

Após duas semanas de férias em Portugal, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, chegará ao Brasil nesta quinta-feira. O treinador pegará uma “carona” no retorno com o avião da patrocinadora do clube, Leila Pereira. A aeronave particular da presidente da Crefisa deixará o aeroporto da cidade do Porto na quarta à noite para trazer de volta Abel para o reinício dos trabalhos no comando da equipe.

A aeronave da empresária é um Falcon 8X, da fabricante francesa Dassault. O avião chegou nesta segunda à Ilha da Madeira, terra natal de Cristiano Ronaldo. Na terça, será a vez de avançar em nova etapa da viagem e seguir ao Porto. No dia seguinte, Abel Ferreira embarca e retorna ao Brasil. O técnico passa férias com a família na cidade de Penafiel, a cerca de 40 km do Porto. Sua volta marca efetivamente o início da temporada do Palmeiras.

Para ir a Portugal, Abel também precisou do avião particular da patrocinadora. O treinador não conseguiu passagens em voos comerciais por causa da oferta escassa durante a pandemia. Então, Leila ofereceu o próprio avião particular para que o técnico pudesse visitar a mulher e as duas filhas. O técnico passou os últimos dias em Portugal, onde participou de programas de televisão e recebeu uma condecoração do presidente do país.

No retorno ao Brasil, o treinador terá compromissos importantes a partir de abril. O mês chegará com decisões para o Palmeiras em duas competições. Pela Recopa Sul-Americana, o time enfrentará em dois jogos o Defensa Y Justicia, da Argentina. Já pela Supercopa do Brasil, o compromisso será diante do Flamengo, em partida única marcada para Brasília.

Nas últimas semanas, o Palmeiras foi comandado pelos auxiliares de Abel. O assistente técnico João Martins liderou a preparação do time. O treinador terá a oportunidade de trabalhar com o primeiro reforço trazido para a temporada. O volante Danilo Barbosa foi apresentado na última semana e está à disposição do time para os próximos jogos.