Após faltar a treino e ser visto em festa, Léo Pereira é multado pelo Flamengo

Um dia após faltar ao treino e ser visto numa festa, o zagueiro Léo Pereira se reapresentou ao Flamengo nesta sexta-feira e foi informado de que receberá uma multa, cujo valor não foi revelado pela direção do clube carioca. Em seu retorno ao treino, ele foi submetido a um teste de covid-19, que apresentou resultado negativo.

Na quinta, o defensor não compareceu às atividades no CT Ninho do Urubu. Para piorar sua situação, começaram a circular nas redes sociais vídeos do jogador presente numa festa no Rio de Janeiro. O evento teria acontecido na noite de quarta-feira, véspera do treino que não contou com a participação de Léo Pereira.

A única justificativa do zagueiro para a ausência no treinamento, que começou às 14h30, foi que estava “passando mal”. Além da multa, o jogador ficou fora da lista de jogadores relacionados para a partida contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, neste sábado, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Em baixa no Flamengo, Léo Pereira já vinha com poucos minutos em campo nas últimas semanas. O técnico Rogério Ceni tem utilizado Rodrigo Caio e Willian Arão, improvisado, como titulares na zaga, e Gustavo Henrique como primeira opção na ausência de um dos dois. O zagueiro pode sair na próxima janela de transferências – na atual, recebeu proposta do Besiktas, da Turquia, mas a diretoria considerou que os valores eram baixos.

Não é o primeiro caso de jogadores do Flamengo vistos em aglomerações em meio ao altos números da pandemia de covid-19 no Brasil: o atacante Gabriel e o goleiro Hugo Souza também foram visto em situações parecidas – o primeiro em um cassino clandestino e o segundo em uma roda de pagode.

Contudo, a diretoria da equipe rubro-negra considera que os casos são diferentes, já que Gabriel e Hugo Souza estavam em seus períodos de folga e não deixaram de cumprir as obrigações que têm com o clube.