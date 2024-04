Após estreia na temporada, Alison dos Santos projeta vaga olímpica na Diamond League

Uma das esperanças de medalha para o Brasil na Olimpíada de Paris-2024, Alison dos Santos projeta confirmar sua vaga olímpica dos 400 metros com barreira, prova em que foi medalhista nos Jogos de Tóquio, na etapa de Doha da Diamond League, no Catar, no próximo mês.

A etapa será disputada no dia 10 de maio, faltando poucos mais de dois meses para o início dos Jogos de Paris-2024. Ele anunciou seu planejamento após estrear na temporada, no fim de semana. Em Gainesville, nos Estados Unidos, ele venceu os 400 metros rasos do Flórida Relays, com o tempo de 45s25.

Piu, como é mais conhecido, está treinando em solo americano desde o início do ano, na cidade de em Clermont, também na Flórida, acompanhado pelo treinador Felipe de Siqueira. Ao longo de abril, ele participará de outras competições menores e locais em preparação para as etapas da Diamond League.

“Com toda certeza o ouro é o principal objetivo dessa temporada, sair de lá com a medalha de ouro no peito e comemorando um bom resultado. Temos nos objetivos quanto as marcas e resultados, mas o principal é a medalha de ouro mesmo”, projetou Alison, atleta do Esporte Clube Pinheiros. “Estamos aqui para realizar um sonho que não é só meu e sempre dividi as conquistas com a rapaziada e mesmo estando fora do País nada mudou. A vitória sempre será de todos.”

Alison já tem garantido o índice olímpico nos 400 metros rasos. A temporada 2024 da Diamond League começará no dia 20 deste mês, em Xiamen, na China. Uma semana depois, os atletas vão competir no mesmo país, mas na cidade de Xanghai. Alison não confirmou se disputará as duas etapas chinesas antes de Doha.