Esporte Após empate com CRB, Lucca aponta evolução da Ponte e mira duelo com o Vasco

A Ponte Preta voltou de Maceió (AL) com um ponto depois do empate com o CRB, por 1 a 1, na última quinta-feira. Agora, as atenções estão voltadas para o jogo da próxima terça, contra o Vasco da Gama, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro.

O atacante Lucca, que entrou no segundo tempo depois de desfalcar a Ponte nos últimos três jogos por conta de uma lesão na virilha, destacou a evolução apresentada pelo time alvinegro de Campinas.

“A gente lamenta um pouco, porque buscamos o gol o tempo todo. Nós comandamos a partida, não tivemos tantos sustos. A equipe está em uma evolução boa, isso tem que ser enaltecido. Agora a gente tem que fazer o dever de casa para continuar subindo na tabela”, disse Lucca.

Contra o Vasco da Gama, na próxima terça-feira, a Ponte Preta defende uma invencibilidade de quatro jogos no Estádio Moisés Lucarelli, sendo duas vitórias seguidas. A expectativa é que o Majestoso receba mais um bom público.

Na 13ª colocação, com 26 pontos, a Ponte Preta tem seis de vantagem para o CSA, que abre a zona de rebaixamento. A diferença pode ficar em três até o encerramento da 22ª rodada.