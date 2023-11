Gaúcho é um dos principais nomes da arbitragem brasileira e apita com a chancela da Fifa

O gaúcho Anderson Daronco será o árbitro da final do Campeonato Amador de Sumaré, neste domingo (26), entre Unidos da Vila Picerno e Esporte Clube Bom Retiro.

A partida está marcada para as 10h10, no Centro Esportivo José Pereira. Anteriormente, às 8h10, Parceiros e Guarani fazem a final da 2ª divisão do amador.

Daronco é um dos principais nomes da arbitragem brasileira

Daronco é um dos principais nomes da arbitragem brasileira atualmente e apita com a chancela da Fifa.

Ao longo de sua trajetória, já trabalhou em jogos da Libertadores da América e Eliminatórias para a Copa do Mundo, assim como as competições nacionais. Para o prefeito Luiz Dalben (Cidadania), a escolha engrandece a decisão.

“A definição de Anderson Daronco para apitar a final do campeonato engrandece ainda mais o evento. A arbitragem experiente e profissional só tende a agregar qualidade aos jogos, contribuindo para grandes espetáculos. O Campeonato Amador de Sumaré é uma das competições mais tradicionais e disputadas da região.”

Em setembro, Daronco apitou a partida entre Al-Nassr e Al-Ahli, pelo Campeonato da Arábia Saudita.

Na ocasião, o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, venceu por 4 a 3, em jogo que ficou marcado pela irritação do craque português com o brasileiro após a não marcação de um pênalti.