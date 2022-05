Ancelotti já definiu time do Real para enfrentar o Liverpool: ‘Não tenho dúvida’

Ainda falta mais de uma semana para a disputa da final da Liga dos Campeões, mas o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, já definiu a escalação que será utilizada para tentar superar o Liverpool no dia 28 de abril, em Paris. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o italiano disse estar convicto sobre os 11 titulares, ao mesmo tempo em que aproveitou para valorizar o restante do elenco.

“Eu não tenho dúvida alguma sobre o meu time. A única dúvida que eu tenho é se os jogadores que vão começar o jogo são mais importantes do que aqueles que vão terminar o jogo”, disse o treinador, sem revelar os nomes dos escolhidos para iniciar a partida mais importante do ano no futebol europeu.

Antes de encarar o Liverpool, o Real Madrid se despede da atual edição do Campeonato Espanhol, do qual foi campeão antecipadamente. O último compromisso da temporada pela liga nacional será diante do Betis, no Santiago Bernabéu, onde Ancelotti terá seus principais jogadores à disposição.

“Nós queremos que seja um jogo competitivo com boa intensidade. Nós jogamos bem nas outras partidas que disputamos desde que vencemos o Campeonato Espanhol e lutamos duramente. Nós queremos fazer o mesmo nesta sexta, com os jogadores que não jogaram contra o Cádiz ganhando alguns minutos em campo”, explicou o treinador.

Nomes como Modric, Marcelo, Benzema e Vinícius Jr., que ficaram de fora contra o Cádiz no jogo passado, foram relacionados para o duelo com o Betis. Já o defensor Alaba, afastado desde 26 de abril por causa de uma lesão, está recuperado, mas não foi relacionado e deve trabalhar durante a próxima semana para ganhar ritmo para a final europeia.

Como joga no sábado pelo Espanhol, o Real Madrid terá um dia a mais de descanso do que o Liverpool, que joga no domingo, contra o Wolverhampton, pelo Campeonato inglês. Além disso, o time comandado por Jürgen Klopp está brigando pelo título nacional com o Manchester City, por isso vive dias menos tranquilos.

“O Liverpool, neste período, teve mais dificuldade do que nós, porque está encarando jogos importantes. Tivemos tempo para nos preparar, comemoramos o título da Liga, e eles da Copa da Inglaterra”, comentou Ancelotti. “No fim, tivemos mais tempo para pensar no jogo, mas isso não irá afetar o time”, completou.

O treinador da equipe madrilenha também falou sobre as especulações a respeito da venda de Mbappé do PSG para o Real. Segundo ele, o assunto não tem nenhuma influência no vestiário. “Tudo o que acontece ao nosso redor e as coisas que falam não nos afetam em nada. Estamos muito felizes, relaxados e calmos enquanto esperamos o jogo acontecer, afirmou.