Allan Aal revela busca por reforços, mas vê futuro da base no Guarani

O técnico Allan Aal revelou que o Guarani segue em busca de reforços visando principalmente o Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador não citou apenas uma posição, mas enxerga a necessidade de qualificar o time caso apareça uma oportunidade no mercado de transferência.

“Estamos de olho no mercado em todas as posições. A gente vê um potencial muito grande nos meninos da casa, nos meninos da base. Contra o Santo André não tinha necessidade da gente estar com dois zagueiros no banco, mas esses meninos vêm trabalhando bem e, quando tiverem a oportunidade e estiverem em um momento propício, a gente vai dar a oportunidade”, disse o treinador.

Allan Aal destacou a fácil adaptação da sua equipe com os jogadores oriundos das categorias de base. O treinador enxerga a mescla como positiva para que possa acontecer mudanças no esquema tático durante os jogos.

“O Thales, o Romércio, o Airton, são jogadores experientes, que se adaptam à maneira de jogar tanto nossa quanto do adversário. E é uma concorrência muito boa, que nos dá possibilidade de pensar até em mudanças táticas quando houver necessidade ou quando a gente escolher por estratégia”, completou.

Com a vitória para cima do Santo André, na última segunda-feira, o Guarani deu passo importante rumo à classificação. A equipe é a vice-líder do Grupo D, com 11 pontos, três atrás do Mirassol. Santos tem nove e São Caetano soma três.