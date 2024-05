Alison volta a atuar pelo Santos após 11 meses de grave lesão no joelho em jogo-treino

O técnico Fábio Carille ganhou um reforço de peso no Santos. Nesta terça-feira, enquanto os titulares que perderam para o América por 2 a 1 fizeram um trabalho regenerativo na Vila Belmiro, o treinador comandou um jogo-treino com a Juventus – goleada por 5 a 1 – e viu o volante Alison voltou a defender as cores do clube após 11 meses de grave lesão no joelho esquerdo.

Contratado para ser o líder da equipe em campo na temporada passada, Alisson sofreu um entorse no joelho em jogo contra o Coritiba e acabou submetido a uma cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior em junho.

O clube não deu prazo para recuperação e desde então o jogador iniciou a recuperação. Agora, sem João Schmidt, que também lesionou o joelho, e com a possibilidade de Rincón desfalcar o time durante a Copa América para defender a Venezuela, o retorno de Alison se torna fundamental.

Alison iniciou o jogo-treino de dois tempos de 35 minutos improvisado como zagueiro, ao lado de Alex. E viu, na primeira etapa, Rodrigo Ferreira abrir o marcador em batida de chapa. O lateral-direito, que atuou na esquerda, anotaria outros dois gols, o segundo recebendo cruzamento de Aderlan, também de volta após cirurgia, mas na mão. Antes do intervalo, Serginho ampliou em cobrança de falta.

Na etapa final, Cazares ampliou e Rodrigo Ferreira, sozinho na área, completou a goleada. Carille não esconde que os jogos-treino são importantes para observar peças não utilizadas com frequência e servem para dar ritmo ao time. Sem João Paulo, que só volta em 2025, ele observou Gabriel Brazão e Diógenes no gol.

Com a liderança da Série B mantida após derrota do Goiás em visita ao Avaí – tem os mesmo 15 pontos do América-MG -, o Santos se prepara para receber o Botafogo de Ribeirão Preto, segunda-feira, às 20 horas, na Vila Belmiro.