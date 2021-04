Esporte Alex relembra estreia para celebrar começo como técnico do sub-20 do São Paulo

O dia 2 de abril se torna um marco duplo na carreira do ex-meio-campista e agora treinador Alex: em 1995, o jogador estreou pelo time profissional do Coritiba. Agora em 2021, é o primeiro dia de contrato do técnico da equipe sub-20 do São Paulo. Ele comentou sobre a coincidência nas redes sociais.

“Hoje (sexta-feira) faz 26 anos que toquei na bola pela primeira vez como profissional de futebol. E por uma obra do destino, casualidade ou do nome que quiser, começa meu contrato com o São Paulo. Exatamente no mesmo 2 de abril. Um clube de uma história pesadíssima me ofereceu a chance de começar a realizar meus novos sonhos com a bola”, disse Alex.

O ex-meia será auxiliado no São Paulo por PC Oliveira, que já foi técnico da seleção brasileira de futsal e, no futebol de campo, da Ferroviária.

O nome de Alex para o cargo foi sugerido por Muricy Ramalho, cuja ideia é de que o clube também forme treinadores – para isso, cita a própria história de ter sido pupilo de Telê Santana no começo da década de 1990. Por conta disso, Alex fez um agradecimento especial a Muricy em sua postagem.

Segundo o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, Alex pediu para morar por dois meses no CT de Cotia, onde treinam as categorias de base do clube tricolor, como forma de ter um entendimento melhor de como funciona o setor de formação de atletas.