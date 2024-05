Zayn Malik diz que não teve sorte em aplicativo de namoro: ‘expulso duas vezes’; saiba o motivo

Zayn Malik, ex-membro da boyband One Direction, confessou recentemente que não teve sorte com aplicativos de namoros – e segue solteiro. O cantor afirmou, em entrevista à revista americana Nylon, que tentou usar o Tinder por um tempo. “Não tivesse muito sucesso, para ser honesto”, revelou.

O britânico, de 31 anos, explicou o motivo: “Todo mundo me acusou de ser um perfil falso. Elas ficam tipo, ‘Para que você está usando as fotos de Zayn Malik?’ Fui expulso uma ou duas vezes”.

Agora, Malik cansou de tentar conhecer pessoas com a ajuda da tecnologia e diz estar aproveitando a vida sozinho. “Estou muito contente e feliz por estar solteiro pela primeira vez na minha vida”, disse. “Provavelmente é sensato levar o tempo que for preciso antes de investir totalmente em outro ser humano como parceiro para o resto da vida”, refletiu o britânico.

Na época em que estava no One Direction, Zayn Malik teve um relacionamento com a cantora Perry Edwards, da girlband Little Mix, e os dois chegaram a noivar, mas romperam em 2015. Pouco depois, começou a namorar a modelo americana Gigi Hadid. Entre idas e vindas, eles tiveram uma filha juntos, Khai, que nasceu em 2020. Em outubro de 2021, Zayn e Gigi terminaram, após 6 anos juntos.

À revista Nylon, também falou da relação com a pequena. “Eu só tenho minha filha comigo 50% do tempo. Eu teria 90% dela se pudesse. Nós vamos ver o espetáculo Disney on Ice, ou vamos ao parque temático Nickelodeon. Ou vamos à praia. É assim que eu saio”.