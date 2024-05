Cultura Virada Cultural 2024: Veja a programação completa, com shows de Pabllo Vittar, Matuê e Maria Rita

A Virada Cultural de 2024 ocorre em São Paulo no sábado, 18, e domingo, 19. Serão 22 palcos no total, com atrações gratuitas distribuídas em 12 regiões da cidade. Além de palcos montados nas ruas, a Virada Cultural também utiliza equipamentos culturais da Secretaria Municipal de Cultura e outros parceiros, como o Sesc-SP.

Artistas como Pabllo Vittar, Matuê e Maria Rita marcam presença no evento. Confira, a seguir, a programação completa da Virada Cultural, com horário e local de cada atração.

Virada Cultural 2024 – Programação completa

* A programação está sujeita a alterações.

Arena Anhangabaú

Local: Centro Histórico de São Paulo

Sábado, 18

Palco Anhangabaú

17h – Léo Santana

20h – Joelma

23h – Julian Marley

Palco São João

18h30 – Àttooxxá e Karol Conká

21h30 – Ajulia Costa

Praça das Artes

17h – Coco Raízes de Arcoverde (PE)

18h – Congada de Santa Efigênia (SP)

19h – Trio Mocotó (SP)

20h – Terno de Congo de Sainha dos Irmãos Paiva (SP)

21h – Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro (PA)

22h – Nação do Maracatu Porto Rico (PE)

23h – Jongo do Tamandaré encontra Jongo da Serrinha (SP e RJ)

Domingo, 19

Palco Anhangabaú

2h – Pabllo Vittar

5h – Djonga

13h – Ara Ketu

15h – Dennis DJ

17h – Matuê

Palco São João

0h30 – Kannario + Baile da DZ7

3h30 – Deekapz e Mu540

6h – DJ Lys Ventura e DJ Renata Corr

11h – Fraternidade Caporales Mi Viejo San Simón

12h – Jammil e Uma Noites

14h – Cassiane

16h – Alborosie

Praça das Artes

2h – Tambor de Criola do Mestre Amaral encontra Tambor de Criola do Grupo Cupuaçu (MA)

10h30 – Flor Ribeirinha (MT)

11h – Samba Lenço de Mauá (SP)

12h – Nega Duda canta Clementina de Jesus (BA)

13h – Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de Timóteo (MG)

14h – Clarianas convida Alessandra Leão (SP e PE)

15h – Roda de Congo Gabiroba (ES)

16h – Olodum (BA)

Arena Parelheiros

Local: Av. Rua Teresinha do Prado de Oliveira, 100 – Jardim Novo Parelheiros

Sábado, 18

17h – Banda Mel

19h – Planta e Raiz

21h – Veigh

Domingo, 19

9h – Ocupação Mundo (Viradinha)

11h – Duo Badulaque

13h – Eliezer de Tarsis

15h – Kevin O Chris

17h – Raça Negra

Arena Campo Limpo

Local: Praça do Campo Limpo – R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 – Jardim Bom Refúgio

Sábado, 18

Palco Campo Limpo

17h – MC Lipi

19h – Elba Ramalho

21h – Marcelo Falcão

Palco Rio Diniz

18h – Reinaldinho e Ily

20h – Thiago Carvalho

Domingo, 19

Palco Campo Limpo

11h – Trupe Trupé

15h – Manu Bahtidão

17h – Leonardo

Palco Rio Diniz

10h – Território do Brincar

14h – Catedral

16h – Arlindinho

Arena Capela do Socorro

Local: Av. Atlântica, 2.450 – Jardim Três Marias

Sábado, 18

Palco Capela do Socorro

17h – Roberta Miranda

19h – A Dama

21h – Michel Teló

Palco Guarapiranga

18h – Billy SP

20h – Ilê Ayê

Domingo, 19

Palco Capela do Socorro

13h – Circo Spacial – Uma Parada Mágica

15h – Latino

17h – Solange Almeida

Palco Guarapiranga

10h – Circo Spacial – Uma Parada Mágica

14h – Ton Carfi

16h – Teto e WIU

Arena Heliópolis

Local: Av. Almirante Delamare, nº 509 – Palco Menor: Cel. Silva Castro, 154-206

Sábado, 18

Palco Heliópolis

17h – Xanddy Harmonia

19h – Maneva

21h – Júnior Vianna

Palco Rio Ipiranga

18h – Caio Costta

20h – Francy

Domingo, 19

Palco Heliópolis

13h – Bob Zoom

15h – MC Daniel

17h – Silvanno Salles

Palco Rio Ipiranga

10h – Brincadeira de Todos os Tempos (Viradinha)

14h – Thalles Roberto

16h – Kawe

Arena M’Boi Mirim

Local: Av Luiz Gushiken, Chácara Santana, Altura Rua Humberto de Almeida e Rua José Mármol

Sábado, 18

Palco M’Boi Mirim

17h – MC Davi

19h – Paula Mattos

Palco Piraporinha

18h – Loubet

20h – Yasmin Santos

Domingo, 19

Palco M’Boi Mirim

13h – Sainha de Chita

15h – Kemilly Santos

17h – Israel & Rodolfo

Palco Piraporinha

10h – Ocupação Mundo Giras

14h – Daniela Araújo

16h – Doce Encontro

Arena Itaquera

Local: Av. Nagib Farah Maluf, s/nº, Conjunto Habitacional José Bonifácio

Sábado, 18

Palco Itaquera

17h – Vulgo FK

19h – Major RD

21h – Adão Negro

Palco Ribeirão

18h – Projota

20h – MC Lele JP

Domingo, 19

Palco Itaquera

13h – Tiquequê

15h – BK’

17h – É o Tchan

Palco Ribeirão

10h – Primaverar

14h – Padre Antônio Maria

16h – Quintal da Magia

Arena São Miguel

Local: Av. Deputado Dr. José Aristodemos Pinotti, entre a Av. Nordestina e Rua Moacir Dantas

Itapicuru

Sábado, 18

Palco São Miguel

17h – MC Paiva

19h – Toni Garrido

21h – Mano Walter

Palco Itaqueruna

18h – Maskavo

20h – Marcos & Belutti

Domingo, 19

Palco São Miguel

13h – Mundo Bita

15h – Geraldo Azevedo

17h – Tarcísio do Acordeon

Palco Itaqueruna

10h – Território do Brincar

14h – Padre Alessandro Campos

16h – Filomena Bagaceira

Arena Butantã

Local: Av. Eliseu de Almeida, Instituto de Previdência, entre Rua Carlos Lisdegno Carlucci e Passagem da Praça Verde na Av. Pirajussara

Sábado, 18

Palco Butantã

17h – Lenine

19h – Baile do Simonal e Leo Maia

21h – Vanessa da Mata

Palco Pirajussara

18h – Lia de Itamaracá e Natascha Falcão

20h – Brisa Flow

Domingo, 19

Palco Butantã

13h – Queen Live Kids

15h – Eli Soares

17h – Rastapé

19h – Maria Rita

Palco Pirajussara

10h – Território do Brincar

14h – Victin

16h – Os Garotin

Arena Brasilândia

Local: Av. Inajar de Souza, 2.298 – Limão

Sábado, 18

Palco Freguesia do Ó

17h – Edi Rock

19h – Marvilla

21h – L7nnon

Palco Rio Piatã

18h – Marquinho Sensação

20h – Rincon Sapiência

Domingo, 19

Palco Freguesia do Ó

13h – Banda Fera Nenem

15h – Nicoli Francini

17h – Mumuzinho

19h – Hungria

Palco Rio Piatã

10h – Brincadeiras de Todos os Tempos

14h – Sarah Beatriz

16h – Sandra Sá

Arena Parada Inglesa

Local: Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1.400

Sábado, 18

Palco Parada Inglesa

17h – MC IG

19h – Xamã

21h – Gloria Groove

Palco Rio Piatã

18h – Luccas Carlos

20h – Shaodree

Domingo, 19

Palco Parada Inglesa

13h – Abrakbça

15h – Bruninho & Davi

17h – Fundo de Quintal

Palco Rio Piatã

10h – Brincadeira de Todos os Tempos

14h – Marcelo Aguiar

16h – Ivo Meirelles

Arena Cidade Tiradentes

Local: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Rua Inácio Monteiro, 6.900 – Conjunto Habitacional Sítio Conceição

Sábado, 18

17h – Vou Pro Sereno

19h – MC Cebezinho

21h – Cortejo Afro

Domingo, 19

11h – Marcados

12h – Funk SPzinho

13h – Maria Cecília & Rodolfo

15h – Dexter e Salgadinho

17h – Psirico

19h – MC Hariel

Espaços Culturais

Sábado, 18

Centro Cultural da Penha

18h – Jup do Bairro

20h – Rico Dalasam

Centro Cultural da Juventude

21h – Ratos de Porão

Teatro Flávio Império

20h – Zeca Baleiro

Teatro Arthur Azevedo

Peça Fim de Festa, Um Mergulho Para Remixar a Realidade

Biblioteca Mário de Andrade

19h – Tiê

Domingo, 19

Casa de Cultura São Miguel Paulista

15h – Peixelétrico

Casa de Cultura do Tremembé

13h – Far From Alaska

Centro Cultural do Grajaú

19h – Jorge Aragão

Teatro Paulo Eiró

19h – Peça O Pai

Teatro Arthur Azevedo

Peça Fim de Festa, Um Mergulho Para Remixar a Realidade

10h – Primaverar

Sesc

Os destaques são: Tom Zé (Sesc 14 Bis), Ed Motta (Sesc 24 de Maio), Cris SNJ (Sesc Avenida Paulista), Anelis Assumpção (Sesc Belenzinho), Zélia Duncan (Sesc Bom Retiro), Fat Family (Sesc Consolação), Mato Seco (Sesc Interlagos), Francisco, El Hombre (Sesc Itaquera), Mariene de Castro e Roberto Mendes (Sesc Pinheiros) e Funk Como Le Gusta (Sesc Pompeia). Para mais informações, acesse o site.