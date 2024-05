Viih Tube é ‘demitida’ de podcast de maternidade; entenda

Viih Tube explicou sobre sua saída na próxima temporada do ‘MaterniDelas’, um podcast sobre maternidade que apresenta com Tatá Estaniecki, nesta quarta-feira, 1º, quando perguntada por um seguidor em uma caixa de perguntas em seu Instagram. Ela brincou com a situação, dizendo que foi demitida, mas o real motivo de sua saída foi profissional. Viih Tube é mãe de Lua, e revelou recentemente estar grávida pela segunda vez.

“Não foi uma decisão pessoal, muito pelo contrário. A Tatá ficou muito triste que eu saí. Foi uma decisão profissional, por conta do patrocinador dessa temporada. Eu tenho um contrato com um concorrente direto deles, que começou esse ano, e eu não tenho como fazer duas marcas concorrentes. É só por isso que infelizmente não vou estar nessa temporada”, contou Viih Tube.

A influenciadora também esclareceu que sua saída não foi por desavença com a apresentadora, Tatá Estaniecki: “Eu estou tão triste quanto vocês, gente. Eu amava tanto fazer. Eu fui demitida, mas não tem nada a ver com vida pessoal. Muita gente achando que eu e a Tatá brigamos. Eu não fui ao aniversário da Bia (filha de Tatá Estaniecki) porque estava grávida, estava com descolamento e ela já sabia. Ela também não foi no da Lua e já explicou o porquê. Está tudo bem”.

“Se Deus quiser um dia eu volto, amei tanto e fiquei muito triste. Mas super entendi, porque é uma questão profissional, não tem para onde correr”. Ela finalizou explicando que a saída também não tem a ver com seu programa, “Tenho um carinho imenso. Espero voltar um dia”.

Viih Tube se pronuncia sobre ataques relacionados à sua segunda gravidez

A influenciadora Viih Tube recebeu comentários maldosos após revelar a gravidez de seu segundo filho. Ela foi acusada de utilizar da maternidade para ganhar dinheiro e fazer publicidades.

Sobre isso, a influenciadora comentou que: “Eu sei que escolhemos expor nossa vida, nossa família. Mas ter filho não é marketing, é o maior sonho da minha vida e é a maior responsabilidade. Vi muitos comentários maldosos falando em tom de competição com influenciadoras. De verdade, eu não sei o que passa na cabeça de alguém pra achar que colocar alguém no mundo é uma competição”.

Ela explicou sobre seu sonho em ser mãe: “Minha família é minha vida. Sou feliz demais compartilhando com vocês, mas eu sempre quis ter dois filhos próximos para crescerem juntos e isso não é de agora”.

Entretanto, Viih Tube também recebeu o apoio de fãs e seguidores e agradeceu: “Obrigada a todo carinho da maioria hoje. Vocês são incríveis. Mas os comentários maldosos machucam e eu precisava falar”.