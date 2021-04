‘Um caso de amor’, diz Rafa Vitti ao mostrar filha com o primeiro skate

Rafael Vitti encantou os seguidores ao compartilhar uma série de registros de Clara Maria, sua filha com Tatá Werneck nesta quinta-feira, 15. No Instagram do ator, a menina de um ano aparece se divertindo com seu primeiro skate. A “fofura” de Clara com pose de skatista repercutiu tanto que o nome da pequena esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta sexta-feira, 16.

“Um caso de amor com o primeiro skate”, escreveu ele na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à criança. “Cabe à Clara Maria salvar o Brasil com sua fofura e beleza”, disse uma internauta. “Você e a Tatá podem fechar um acordo com a Globo para assistirmos a Clara 24 horas por dia?”, comentou outra.

Depois da brincadeira da filha viralizar na internet, Tatá Werneck fez uma publicação sobre o pedido que estava recebendo de alguns fãs para criar um perfil da pequena nas redes sociais.

“Não faremos perfil pra Clara no Instagram, Facebook ou Twitter. Se ela quiser ter redes sociais , ela faz quando crescer . E nós nem saberemos, porque ela tem cara de que vai nos bloquear”, brincou a apresentadora.