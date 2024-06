Última temporada de ‘Sob Pressão’ mantém foco nos conflitos pessoais e sociais

Desde julho de 2017, quando foi lançada pela Globo, “Sob Pressão” se revelou um dos melhores feitos da emissora na aposta crescente em séries dos últimos anos. Afinal, trata-se de uma história que mistura dramas pessoais e sociais brasileiros e reúne um elenco que dificilmente outra produção conseguiria juntar. Talvez por derivar do filme homônimo de Andrucha Waddington, o que já demonstrava o potencial do projeto para se tornar um sucesso não só de audiência, mas também de crítica.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Hoje, com a exibição da quinta e última temporada, a régua segue elevada na excelência e com uma pitada a mais de drama, ao explorar de uma forma até mais profunda questões pessoais dos protagonistas Evandro e Carolina, defendidos magistralmente por Julio Andrade e Marjorie Estiano. Ele reencontra o pai, Heleno, a quem não via há duas décadas, e descobre que ele está com Alzheimer – numa participação mais que especial de Marco Nanini. Enquanto isso, Carolina tem de lidar com a descoberta de um nódulo no seio.

Esse é um ponto de destaque na trajetória de “Sob Pressão”: os conflitos individuais dos médicos sempre ganharam bastante espaço. A partir daí, diversos temas foram abordados, ligados à sexualidade, violência, relações interpessoais e várias outras áreas. A humanização dos profissionais que se sacrificam para salvar a vida do próximo, quando muitas vezes não sabem sequer como se salvarem ou resolverem suas próprias questões, propõe uma reflexão interessante. E isso acontece bastante nessa leva final de episódios.

O elenco, como já mencionado, é um trunfo da produção. Além de Marjorie, que chegou a ser indicada ao Emmy Internacional de Melhor Atriz em 2019 por seu trabalho na segunda temporada, e Julio, nomes como Drica Moraes, Pablo Sana?bio, Bruno Garcia, David Junior, Barbara Reis e Emilio Dantas se destacam, este último uma importante aquisição nessa fase de despedida. Além disso, as participações especiais também entram no clima de grand finale e chamam muita atenção: além de Emilio e Nanini, aparecem por ali Lázaro Ramos, Fabio Assunção, Tony Ramos, Irene Ravache, Chandelly Braz e Juan Paiva.

Os episódios exibidos atualmente na tevê aberta estão disponíveis para os assinantes do streaming Globoplay há dois anos. E mesmo sem o ineditismo para uma parte dos telespectadores, a audiência da Globo não fazem feio na faixa em que a trama é exibida, sempre depois das 23h: o normal é que os números fiquem por volta dos 11 pontos de média. Mas, verdade seja dita: “Sob Pressão” está muito bem acompanhada na grade da emissora. Recebe parte do público da segunda temporada de “Encantado’s”, uma comédia gostosa e que chegou a conquistar 16,4 pontos em sua noite de estreia. E entrega a audiência para o “Profissão Repórter”, aclamada produção jornalística de Caco Barcellos. Essa combinação faz das noites de terça-feira um verdadeiro achado para quem está zapeando a tevê aberta.

“Sob Pressão” – Globo – Terças, na faixa das 23h.