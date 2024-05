Teatro Municipal de Americana recebe ópera ‘Suor Angelica de Puccini’ nesta quinta

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe a ópera “Suor Angelica de Puccini” nesta quinta-feira (23), às 20h. A apresentação faz parte das atrações da Semana “A Itália na Brasil” e homenageia os 100 anos da morte do compositor italiano Giacomo Puccini.

O espetáculo é realizado pela Companhia de Ópera de São Paulo, que se apresenta pela primeira vez no município. A cia se junta com as orquestras Sinfônica de Americana e Filarmônica de Rio Claro para a montagem.

Suor Angelica de Puccini é uma ópera secular. A primeira montagem teve estreia mundial em 1918, na Metropolitan Opera de Nova York. O início das apresentações no Brasil se deu em 1919, no Teatro Municipal de São Paulo.

A apresentação tem como plano de fundo uma vila italiana, que serve de cenário para a trama da nobre jovem Angelica, que foi enviada para um convento após dar à luz a um filho ilegítimo.

Separada da criança, ela enfrenta um turbilhão de emoções enquanto busca redenção espiritual.

A ópera – que tem a encenação do drama acompanhado de música como base do gênero – é uma exploração emocional profunda dos temas de maternidade, perdão e redenção, de acordo com a organização do espetáculo.

“Esta ópera retrata a força, a paixão e a resistência feminina diante das banalidades da vida cotidiana”, disse o diretor geral do espetáculo, Paulo Esper. Além das orquestras, sobem ao palco 17 solistas mulheres, o maior número de vozes femininas em uma ópera.

O espetáculo em Americana faz parte do projeto “A Caminho do Interior”, realizado com o apoio do Consulado Geral da Itália em São Paulo e do Istituto Italiano di Cultura San Paolo, além das parcerias das prefeituras municipais das cidades atendidas.

A apresentação também faz parte da temporada de 2024 de concertos promovida pela Orquestra Sinfônica de Americana e contará com a regência do maestro titular, Álvaro Peterlevitz.

“A nossa parceria com orquestra já é de longa data. Além do trabalho sempre impecável da sinfônica, Americana é uma das poucas cidades brasileiras que possuem um teatro com fosso, que é o local onde a orquestra é montada durante a execução de uma ópera”, contou Paulo Ester.

“A obra é maravilhosa e é uma oportunidade imperdível para apreciarmos uma das obras mais tocantes de Puccini”, completou.

Os ingressos para o espetáculo são solidários, mediante a troca por um quilo de arroz ou um litro de óleo. As entradas podem ser garantidas na bilheteria do teatro ou na plataforma www.entravip.com.br.

Semana ‘Itália na Brasil’

O espetáculo da ópera “Suor Angelica de Puccini” é só uma das atrações preparadas pela administração americanense para a Semana “Itália na Brasil”, que comemora os 150 anos da imigração italiana ao país.

No final desta semana, no sábado e domingo (25 e 26), o Centro de Cultura e Lazer de Americana recebe o festival de mesmo nome.

Se apresentam no evento os cantores italianos Mafalda Minnozzi e Tony Angeli, além dos Tenores do Brasil (Ricardo Regis e Marcello Zanluchi).

Além deles, uma gama de músicos sobem no palco do Festival Itália na Brasil, como o pianista Mateus Pavan e a Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”. O evento será realizado das 11h às 22h nos dois dias.

Ópera Suor Angelica – Giacomo Puccini

Apresentação: Orquestra Sinfônica de Americana, Orquestra filarmônica de Rio Claro e Cia Ópera de São Paulo

Data e horário: quinta-feira (23), às 20h

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana

Ingressos: www.entravip.com.br ou na bilheteria do teatro