Sobrevivente se pronuncia sobre acidente que matou 2 atores de série da Netflix

Yeray Albelda se pronunciou sobre o acidente que matou dois atores da série The Chosen One (Netflix), no último dia 16. O ator, e um dos sobreviventes, deu detalhes sobre o desastre em entrevista à revista Variety.

De acordo com Albelda, ele e os demais passageiros se dirigiam à pista aérea onde pegariam um voo para Tijuana, onde vivem, quando o veículo saiu da estrada e capotou. O ator afirmou ainda não ter lembrança do momento do acidente e só se recordar de quando recuperou a consciência, dentro de uma ambulância.

O artista sofreu uma concussão e algumas fraturas na clavícula e no ombro. “Disseram-me que respondi a perguntas, mas não me lembro de ter feito isso. Fiz minha declaração à polícia e não culpo o motorista ou a produção”, disse Yeray.

O ator contou que foi informado de que uma falha mecânica pode ter sido a causa do desastre, embora não tenha notado nada de particular sobre a condição da van. “Dias e noites longos são a norma na maioria das produções. As pessoas estão exaustas”, observou.

Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar morreram após a van que estavam capotar no México, próximo ao local de gravação da série The Chosen One. Outras seis pessoas do elenco e da equipe da produção ficaram feridas.