Roberta Close afirma ter tido relação com Erasmo Carlos, mas ‘queria namorar o Roberto’

Roberta Close afirmou que teve um romance com Erasmo Carlos no passado. A declaração foi dada em entrevista ao podcast Papagaio Falante nesta semana. Questionada sobre a possível relação, respondeu: “Eu queria namorar o Roberto Carlos. Acabei ficando com o Erasmo.”

“Não cheguei a conviver, mas conheci o Roberto e o Erasmo. Quando nos encontramos, foi numa festa. Eu ficava no camarote, conhecia os artistas…”, relatou a modelo. Os dois teriam se conhecido em 1984, época em que ela tinha cerca de 20 anos.

Roberta estrelou o clipe da música Close, lançado pelo músico nos anos 1980. No passado, ele negou que ela teria sido a inspiração, e ambos já haviam desmentido um suposto romance à época. Erasmo Carlos morreu em novembro de 2022, aos 81 anos de idade.