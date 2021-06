‘Risada garantida’, diz Jojo Todynho sobre novo programa no Multishow

Inspirada no Jô Soares Onze e Meia, Jojo Todynho vai apresentar um novo programa no Multishow. Jojo Nove e Meia estreia nesta quinta-feira, 17, às 21h30, no canal.

Com oito episódios todas as quintas, no mesmo horário, o talk show terá plateia virtual e a presença do influenciador Guto TV, como assistente de palco, e da DJ Taty Zatto, no comando do som do estúdio.

Além disso, o cenário da atração é inspirado em Bangu, bairro carioca onde Jojo nasceu e foi criada.

Toda semana, a apresentadora, e vencedora de A Fazenda 12, vai receber diversos convidados. Juliana Paes será a primeira entrevistada, além de Babu Santana, Fabiana Karla, Glória Groove, Gil do Vigor, Joelma, Mumuzinho e Tati Quebra Barraco, que vão participar ao longo da temporada.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 15, Jojo confirmou que o talk show terá segunda e terceira edição e revelou como está se sentindo com a nova experiência. “Tentei fazer um programa bem leve, com risada garantida. Então, trouxe pessoas que eu gosto para que ficasse a minha cara, só que eu confesso que estou toda cagada”, brincou.

Sobre a inspiração em Jô Soares, ela comentou: “Eu assistia o Jô e me imaginava, ficava pensando quando seria minha hora. E ela chegou! E agora eu mando até ‘beijo da gorda’. Não tinha como dar ruim, eu sou Jô duas vezes: Jojo. Esse programa não é só meu, é de todos que me acompanham e torcem por mim”.

A cantora também falou sobre a experiência de entrevistar Gil do Vigor, após participar também de um reality show no ano passado. “Me identifiquei muito com o Gil, porque ele é da cachorrada, igual a mim”, disse.

“Foi de extrema importância recebê-lo, porque, assim como eu, ele gera muita representatividade. Ser participante de reality e depois estar como apresentadora, recebendo outro ex-participante é muito gratificante. A gente está vendo que está vencendo.”

Toda terça-feira, a partir das 12h, os fãs do programa também poderão conferir um conteúdo inédito na versão Jojo Meia Nove do programa, no canal Humor Multishow, no YouTube.

A atração digital contará com entrevistas da apresentadora com alguns influenciadores da internet. Os convidados são: Alvxaro, Blogueirinha, Diva Depressão, Isaias, Pequena Lô, Sarah Fonseca e Vitor diCastro.